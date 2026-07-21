Óscar Hernán gana el XXIX Certamen de pintura en la calle "Darío de Regoyos" de Ribadesella

El XXIX Certamen de pintura en la calle "Darío de Regoyos" convirtió las calles del centro de Ribadesella en un escenario inspirador para los 31 participantes. El trabajo realizado por Óscar Hernán fue la obra ganadora en el concurso que organiza la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Uno de los participantes en el concurso. / A. R.

Federico Plasencia y Manuel Fernández obtuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente. También se entregaron cuatro accésit a: Iker Mogarra, Miguel Repollés Martínez, Néstor López Casas y Rosa Rubio Menéndez. Como viene siendo habitual en el certamen, los pintores participantes llegaron desde distintos puntos de Asturias y del resto de España.