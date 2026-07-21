Problema solucionado: habrá misa el 2 de agosto,en Avalle (Parres) con motivo de la festividad de La Reina de los Ángeles

"Este año nos vimos obligados a asumir la responsabilidad de buscar una solución para que la misa de La Reina de los Ángeles pudiera seguir celebrándose. A pesar de las dificultades, la misa tendrá lugar el próximo 2 de agosto. Nuestro más sincero agradecimiento a quienes nos han apoyado", señalan desde la comisión de festejos de Avalle y Degu, pueblos localizados en términos municipales del concejo de Parres, y dando solución que venía preocupando desde hace algunos días en esa zona.

"Misa de La Reina de los Ángeles, el domingo 2 de agosto, a las 12.00 horas. Os esperamos, como cada año, para acompañar a La Reina", dicen en un comunicado en su perfil de redes sociales.