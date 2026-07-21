Rubén Noriega gana en Poo un emocionante Campeonato de Asturias de bolo palma de cuarta categoría

La bolera de Poo acogió durante el fin de semana el Campeonato de Asturias de bolo palma de cuarta categoría, organizado por la Peña Bolística La Mazuga bajo la supervisión de la Federación Asturiana de Bolos, en una competición marcada por la igualdad y una final que mantuvo la emoción hasta la última bola.

Rubén Noriega se proclamó campeón de Asturias y será el representante del Principado en el próximo Campeonato de España de cuarta categoría, tras imponerse en un emocionante desempate a Javi Huertas, después de que ambos finalizaran la final con 538 bolos. El desenlace no pudo ser más emocionante. En la última tirada y con la última bola de la final, Javi Huertas necesitaba birlar tres bolos para hacerse con el título. Derribó dos, logrando el empate y obligando a disputar un desempate a cuatro tiradas que volvió a mantener la incertidumbre hasta el final y que terminó decantándose a favor de Rubén Noriega.

El tercer puesto fue para David Peral, con 415 bolos, mientras que Francisco Ramón Rivero concluyó cuarto con 401. Completaron los ocho primeros clasificados Manuel Abascal (295), Manuel A. Sánchez (292), Álvaro García (279) y Manuel Llorente (275).

La entrega de premios corrió a cargo de Olaya Romano, directora general de Emigración; Mónica Remis, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Llanes; Pablo Cueto, concejal del Ayuntamiento de Llanes; y Jaime Maimarán, en representación de la Delegación de Bolo Palma.

La organización de la Peña Bolística La Mazuga volvió a estar a la altura de un campeonato regional, presentando una bolera en impecables condiciones para el desarrollo de la competición y demostrando, una vez más, el buen hacer de todos sus integrantes, que cuidaron hasta el más mínimo detalle para garantizar el éxito del campeonato.

Clasificación final:

1.º Rubén Noriega, 538 bolos.

2.º Javi Huertas, 538.

3.º David Peral, 415.

4.º Francisco Ramón Rivero, 401.

5.º Manuel Abascal, 295.

6.º Manuel A. Sánchez, 292.

7.º Álvaro García, 279.

Noticias relacionadas

8.º Manuel Llorente, 275.