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Abascal (Vox) continúa de vacaciones en Asturias y no falta a su visita anual a Covadonga: "La Santa Cueva, donde todo empezó..."

El político nacional lanza desde el Principado un dardo a Pedro Sánchez: "Hay una mafia instalada en la Moncloa y hay que echarla"

Santiago Abascal y, de fondo, la basílica de Covadonga en una imagen tomada desde la Santa Cueva

Santiago Abascal y, de fondo, la basílica de Covadonga en una imagen tomada desde la Santa Cueva / LNE

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Alejandra Carreño

Un año más en Covadonga. Santiago Abascal, el líder nacional de Vox, no ha fallado a su cita anual con la Santina y don Pelayo. El político ha estado esta semana en el Real Sitio junto a su mujer, Lidia Bedman, y sus tres hijos, Jimena, Santiago y el pequeño Hernán, de tan solo dos años. La familia al completo lleva más de una semana de vacaciones en Asturias y más en concreto en el oriente de la región, donde han alquilado una casa en Benia de Onís, un pequeño pueblo de interior de poco más de 200 habitantes, ubicado a veinte minutos de Covadonga.

Ha sido precisamente Bedman la que ha compartido, a través de sus redes sociales, la visita al lugar de la Reconquista. "La Santa Cueva de Covadonga, donde todo empezó... He prometido seguirte, sin entender... Y hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti. Aunque sea sin sentirte... Te buscaré", escribió junto a varias fotografías con su hijo en brazos. La de este año, la del año pasado y la de cuando solo tenía unos días de vida. "Presentamos a Hernán a la virgen hace dos años a los días de nacer y hoy venimos a dar las gracias", añadió.

Lidia Bedman con su hijo Hernán en la Santa Cueva de Covadonga

Lidia Bedman con su hijo Hernán en la Santa Cueva de Covadonga / @lidiabedman

La mujer de Santiago Abascal llevó la camiseta de La Roja, tras el triunfo del domingo en el Mundial. Tras la visita a Covadonga, la familia hizo de la ruta de los Foramontanos o de los repobladores de España, en la vecina Cantabria, al compartir el presidente de Vox un vídeo de la icónica cita de Víctor de la Serna: "Aquí empieza esa cosa inmensa e indescructible que llamamos España".

En los últimos días, a la familia Abascal Bedman se le ha visto, entre otras localidades, en Llanes. Al pueblo más turístico de Asturias llegaron, de hecho, en barco. También visitaron algunas de sus playas, como la de San Antolín.

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Aún de vacaciones, Abascal sigue muy pendiente de la vida política. Desde Asturias, el líder de Vox ha mandado algunos mensajes directos a Pedro Sánchez. "La Guardia Civil sigue bajo el mando de implicados en cloacas que trataba de impedir la investigación de la corrupción. El testaferro de ZP reconoce que su magia conseguía dinero del gobierno. Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, desde donde dirige una red criminal de tráfico de influencias y de acoso a los que investigan y de acoso a los que investigan la corrupción", denunció. Para rematar: "No se le puede tratar como a un gobierno normal. Es una mafia instalada en la Moncloa y hay que echarla".

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