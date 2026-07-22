Entra en las entrañas de los bufones de Pría y se cuela por sus perforaciones: "Aquí el agua llega y... ¡Pum! Explota; es una barbaridad"
Un creador de contenido, especializado en viajes, muestra a través de un vídeo cómo son por dentro las increíbles formaciones geológicas de Llanes
Es uno de los mayores espectáculos de la naturaleza: los bufones de Pría y Arenillas, ubicados en el turístico concejo de Llanes, que son, además, los mayores y más increíbles de Europa, y probablemente del mundo. Un creador de contenido, de nombre Diego, que se dedica a viajar por España, ha entrado en los bufones de Pria para mostrar al mundo cómo son por dentro estas increíbles formaciones geológicas, que expulsan agua a presión y funcionan como auténticas chimeneas naturales.
Lo primero que deja claro el influencer es que nadie debe hacer lo que él hace en el vídeo, salvo que sea "alguien experimentado". Diego accede a las entrañas de los bufones de Pría, después de "informarse de las mareas, el oleaje, la meteorología y absolutamente todo del lugar", dice. "Aquí el agua llega y... ¡Pum! Explota. Es una barbaridad. Aquí, literalmente, te desintegras si te metes con oleaje", advierte.
El influencer llega a meterse incluso por las múltiples perforaciones que ha hecho el mar y a atravesar paredes hiper estrechas en busca de una salida. La encuentra, ve que está subiendo la marea y sale. "Salimos vivos de aquí", remata.
Los investigadores del departamento de Geología de la Universidad de Oviedo comprobaron recientemente en un estudio que los dos campos de bufones de Asturias "son la mayor concentración de este tipo de morfologías en Europa y posiblemente del mundo, una vez supervisada bibliografía científica y haber visualizado durante horas y horas fotos satelitales y aéreas".
Chimeneas naturales
Pero, ¿qué son los bufones? Son formaciones geológicas en acantilados de roca caliza que actúan como chimeneas naturales, expulsando chorros de agua y aire hacia el exterior con un característico sonido de "bufido", debido a la presión del oleaje marino que penetra en las grietas y galerías subterráneas. El mejor mes para verlos es precisamente este, enero. Es cuando el mar está más agitado y hay mareas altas que pueden generar géiseres naturales de hasta veinte metros de altura.
Los bufones más conocidos de Asturias se encuentran en los concejos de Llanes y Ribadesella. Su observación resulta una experiencia inolvidable, pero siempre debe hacerse desde un lugar seguro. Esta zona cuenta con diversas oquedades con lo que hay que ir con mucho cuidado y atención para evitar accidentes, llevando a los niños de la mano. En la zona de los acantilados hay mucha piedra, con la que es fácil dar un traspié. El consejo es observarlos a una distancia prudencial y no asomarse nunca a los bufones pues, en un momento de salida del agua con mucha fuerza, puede hacer caer a la persona sobre la piedra que le rodea o, por contra, succionarla al interior del bufón.
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