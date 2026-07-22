Finalizan las obras de reparación del muelle de Ribadesella con una inversión superior a 519.000 euros
Los trabajos han consistido en la limpieza y saneamiento del hormigón, la reconstrucción de elementos dañados y la reparación de escaleras de acceso
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de reparación estructural del muelle abierto de Ribadesella, una obra que ha superado los 519.000 euros de inversión para reconstruir los elementos dañados por los temporales y mejorar la protección y el abrigo de la infraestructura, así como las instalaciones portuarias.
El proyecto ha incluido la limpieza y el saneamiento del hormigón y las zonas con armaduras oxidadas, además de la reconstrucción y repintado de los elementos dañados. También se han reparado las escaleras de acceso y se ha acondicionado la parte superior del paseo.
La intervención en el muelle es una de las inversiones que el Principado está ejecutando en el recinto portuario riosellano, que han incluido la restauración del edificio de la lonja, con una inversión de 463.000 euros, y los habituales trabajos de mantenimiento, conservación y dragado.
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