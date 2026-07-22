Un Llanes abarrotado "baila" la hoguera de La Magdalena

La magia se desató anoche en un Llanes abarrotado cuando el sol se ocultó. Decenas de mozos del bando de Santa María Magdalena, divididos por edades, portaron a hombros tres eucaliptos pelados y avanzaron con ellos por las calles de la villa. Son las hogueras la Magdalena: la "grande", la "junior" y la "infantil".

Los mozos del bando "bailaron" las hogueras; esto es, avanzaron en zigzag, de acera a acera, de lado a lado de la calle, entre la emoción de los fieles del bando y la sorpresa de los visitantes que observaban el sorprendente espectáculo por primera vez.

La salida de las hogueras de la Magdalena. / Ramón Díaz

No acaba ahí la singularidad de la fiesta de los claveles rojos, que ocupa el mes de julio en Llanes, porque el bando mantiene la milenaria costumbre, perdida en casi todas las demás fiestas, de quemar la hoguera, de ahí su nombre.

Después llegó la tradicional danza prima desde la plazuela de la Magdalena hasta el muelle y a continuación hubo verbena. Hoy, día grande, el traslado de la Santa desde la capilla hasta la basílica comenzará a las 11:30 horas. Después habrá misa, procesión, ofrecimiento de ramos, festival folclórico y danza prima. Por la tarde, concierto y romería, y por la noche verbena.

La hoguera "infantil". / Ramón Díaz

Programa para el resto del mes

Miércoles 22. Día grande: festividad de Santa María Magdalena.

A las 8:00 h., gran salva de cohetes.

A las 10:00 h., comitiva de bienvenida de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio en la estación de autobuses, para comenzar el pasacalles a los sones del pasodoble "El Magdaleno".

A las 11:30 h., traslado de la Santa desde la capilla hasta la basílica para asistir a la misa solemne en honor de Santa María Magdalena. Una vez finalizada, aldeanas y porruanos formarán la procesión por el casco antiguo y calles principales de la Villa, para devolver la venerada imagen a su capilla. A continuación, ofrecimiento de ramos y gran festival folclórico a cargo del grupo folclórico del Bando en el muelle, y una vez finalizado se formará la danza prima hasta la plazuela de la Magdalena.

La hoguera "junior". / Ramón Díaz

A las 19:00 h., concierto de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio en el muelle, tras el que se formará la comitiva de despedida de la Banda hasta la estación de autobuses.

A las 20:00 h., romería en el muelle.

A las 22:00 h., danza prima desde el muelle hasta la capilla de Santa María Magdalena.

A las 23:00 h., gran verbena con las orquestas La Rebelión y Clan Zero en el muelle.

Viernes 24

A partir de las 20:30 h., cena-baile del Mantón, en el restaurante "Casino de Llanes". Durante la misma se entregará el Clavel de Oro 2026. Se sorteará un magnífico mantón de Manila y otras muchas sorpresas. (Atuendo formal. Se ruega a todas las señoras y señoritas que lo deseen acudan ataviadas con un mantón de Manila).

La hoguera "grande". / Ramón Díaz

Sábado 25

Desde primera hora, XXIX Torneo de Golf "Fiestas de la Magdalena Memorial Carmen Romano" en el Campo de Golf Municipal de Llanes.

Hacia las 20:30 h. (aproximadamente), entrega de premios en la Casa Club.

Miércoles 29

A las 12:00 h., misa por los difuntos y benefactores del Bando en la capilla de la Magdalena.

Viernes 31

A partir de las 20:30 h., espicha en la plaza de Santa Ana.

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A las 23:00 h., danza prima hasta la capilla, donde tendrá lugar la tradicional y emotiva "Clavelada", para despedirnos de la Santa hasta el próximo año.