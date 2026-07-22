Llanes se llena de claveles rojos por la Magdalena: "Este es el día más especial"

Llanes lucía claveles rojos desde primera hora de este miércoles. El cielo despejado y el calor de un día plenamente veraniego acompañaron a los madalenudos en la festividad de Santa María Magdalena, una fecha marcada en rojo en el calendario local y cargada de memoria para quienes la viven desde niños. La santa es considerada la primera patrona de la villa, pues la capilla que la guarda fue también la primera iglesia construida en Llanes.

La llamada de las panderetas

A las once de la mañana, media hora antes de la salida prevista, el entorno de la capilla ya era un hervidero. Aldeanas, porruanos, integrantes del bando y músicos ultimaban los preparativos para el día grande, mientras los seis ramos aguardaban alineados en la calle Mayor. Las panderetas comenzaron a sonar como una llamada a formar, acompasando los últimos ajustes de claveles, monteras y lazos.

La Magdalena de Llanes / M. T. N.

No tardó en reunirse un numeroso público frente al escondido templo, para presenciar la salida de la imagen. Santa María Magdalena abandonó su capilla portada por quince integrantes del bando, precedida por el estandarte y por dos niñas vestidas de aldeanas que portaban sendos remos. La escena resumía una celebración que se aprende en casa, entre generaciones.

"Es algo que vives desde pequeño", resumía Pablo Berciano, uno de los miembros del bando. Para él, como para muchos llaniscos, la jornada trasciende lo puramente festivo: "Es una fiesta donde la familia se junta y celebramos".

La procesión

La comitiva avanzó por la estrecha calle Mayor, con vecinos y visitantes apretados en los laterales para no perder detalle del paso de la imagen. Desde allí continuó por Posada Herrera en dirección a la basílica, donde la Magdalena entró escoltada por las panderetas de las aldeanas, que marcaban el ritmo de una mañana de devoción y tradición.

La imagen llegó a la basílica para asistir a la misa solemne en su honor. Después, volvió a las calles principales de Llanes, acompañada por aldeanas y porruanos, en la procesión de regreso a su capilla. El recorrido cerró el itinerario religioso de una fiesta que, sin embargo, se prolonga mucho más allá de los actos litúrgicos.

"Hoy es el día más especial", afirmaba Fabián Musy antes de la salida. Esa condición especial también se percibe en los preparativos familiares. Elena Amieva contaba cómo la indumentaria forma parte inseparable de la celebración: "Nos vestimos todos en casa de mi abuela. Está todo lleno de trajes preparados. Es muy bonito". Para ella, ponerse el traje no es un simple trámite: "A mí vestirme es lo que más me gusta. Es un ritual".

Ramos, panes y bailes

Devuelta la imagen de la Magdalena a su capilla, los panes de los ramos sirvieron para reponer fuerzas a los más pequeños. Salían de la capilla, dando cuenta de los roscos de pan antes de que la atención se trasladase de nuevo al muelle, escenario de los bailes del grupo folclórico del bando. Giraldillas, jotas, pericotes, fandangos... fueron sucediéndose ante el público, que encontró en el repertorio una de las imágenes más reconocibles de la fiesta.

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Entre todas las piezas destacó la jota de la Magdalena, creada expresamente para el bando y reservada exclusivamente a las mujeres solteras. Aurora Amieva, para quien cada una de las celebraciones llaniscas guarda su propio valor, no duda en definirla como un tesoro compartido: "Es una joya. Poder bailar la jota de la Magdalena es un honor". Y así, entre el rojo de los claveles, el sonido de las panderetas y la música del muelle, Llanes volvió a hacer de su primera patrona una fiesta de familia, de calle y de pertenencia. De madalenudos.