Panes (Peñamellera Baja) celebra este sábado la XXXVII edición del Certamen del Queso y la Artesanía de los Picos de Europa
El evento contará con un programa de actividades para todos los públicos, incluyendo música tradicional y juegos infantiles
Panes acogerá este sábado, 25 de julio, la XXXVII edición del Certamen del Queso y la Artesanía de los Picos de Europa, una cita ya consolidada que reunirá a más de 60 expositores de quesería, artesanía y alimentación, procedentes de distintos puntos de España.
Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer el mercado, donde encontrarán una amplia representación de productos artesanos y una destacada oferta de quesos, entre ellos variedades con Denominación de Origen Protegida (DOP) como el Cabrales, Gamonéu y Picón Bejes-Tresviso.
El certamen será también un escaparate para los quesos elaborados en Peñamellera, con la participación de tres de sus queserías más representativas: El Monje, La Chivita y S.C.L. Queso Peñamellera, reflejo de la tradición y la calidad quesera del concejo.
Festival de la tonada
La programación se completará con un amplio programa de actividades para todos los públicos, que incluirá servicio de bar, el tradicional Festival de la tonada "Homenaje a María Sánchez, La Pastorina del Cares", en su décima edición, con las voces de Lorena Corripio, Andrés Cueli y Cristina Sánchez (intérpretes de canción asturiana) acompañados por Alfonso Verdeja a la gaita, juegos infantiles y diversos puestos de alimentación.
Además, durante todo el fin de semana, los bares y restaurantes de la zona se sumarán a la celebración ofreciendo menús y pinchos con el queso como protagonista, dentro de las Jornadas Gastronómicas organizadas con motivo del certamen.
Como actividad previa, el viernes 24 de julio tendrá lugar una jornada formativa sobre Asturias, L'Asturianada ye prestosa, un evento que une historia, tradición y la música de la canción asturiana, bajo la organización de La Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana.
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