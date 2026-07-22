Posada de Llanes se prepara para el día grande de las fiestas de Santiago Apóstol: toda la programación
El programa festivo, que comenzó el día 18, culmina este sábado con pasacalles, procesión, misa cantada por un mariachi, actuaciones musicales, bailes, sesión vermú, danza prima y verbena
R. D.
Posada de Llanes ya tiene todo preparado para vivir el día gran de las fiestas de Santiago Apóstol, este sábado 25. Las celebraciones comenzaron el sábado 18, con el Torneo de futbol 7 de Santiago; el XXVII Memorial Jose Antonio Celorio Poo "TATA"; y el partido solteras contra casadas. Todos estos eventos se celebraron en el Campo municipal La Corredoria. Una gran fiesta infantil llenó la tarde del domingo 19. Hubo fiesta de la espuma, música, hinchable y juegos de madera variados a cargo de "El Llar Animación".
Este viernes 24 será el último ensayo oficial de los bailes regionales, acompañados por gaiteros y habrá verbena a partir de las 22.00 horas, con "Ráfaga", "Orquesta La Rebelión" y "Disco Puzzle". El sábado, día grande, las actividades comenzarán a las 11.00 horas, con pasacalles a cargo de la "Banda Gaites Llacín".
Al mediodía será la procesión, que como es tradicional saldrá de Villa Pilar y concluirá en la iglesia, donde a las 12.30 horas se celebrará una misa solemne cantada por el mariachi "Estampas de México". A continuación, en la plaza de Parres Piñera, habrá sesión vermú, amenizada por la "Banda Gaites Llacín", y bailes regionales.
A las 20.00 horas habrá una nueva muestra de bailes tradicionales y danza prima. La verbena del día grande comenzará a las 22.00 horas, y contará con las actuaciones de "Orquesta La Fórmula" y "Macrodiscoteca Kolossal".
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