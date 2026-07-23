El juez pide a Colunga un aval de 557.000 euros por su deuda eléctrica millonaria

El juez ha dictado medidas cautelares contra el Ayuntamiento de Colunga y le ha exigido la constitución de un aval de 557.431,46 euros en el plazo de esta semana. La resolución judicial, que ya es firme pues no cabe recurso, se enmarca en el conflicto que enfrenta al equipo de gobierno, del Foro, con la empresa Gremoba, adjudicataria del contrato de suministro eléctrico municipal, por una deuda que la compañía cifra en 2,2 millones de euros.

La empresa ha advertido de que, si el Ayuntamiento no cumple con el depósito del aval, se verá obligada a dirigir sus acciones contra el patrimonio personal de varios funcionarios municipales. "No me apetece, pero si no queda otro remedio, lo tendré que hacer, porque han metido a la empresa en unas dificultades muy serias por no pagarnos los dos millones que nos deben", ha señalado Daniel Álvarez, accionista principal de Gremoba y responsable del grupo Aprisco Group, que adquirió la compañía hace dos años.

Decisión unilateral

El origen del conflicto se remonta a 2016, cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, suscribió con Gremoba un contrato para el suministro y mantenimiento de la red eléctrica municipal. Según el relato de la empresa, tras años de prestación del servicio, en 2024, ya con Foro en el poder municipal, el Consistorio dejó de pagar de manera unilateral.

Daniel Álvarez, accionista principal de Gremoba y responsable del grupo Aprisco Group. / Cedida

"Un ayuntamiento hace una licitación, tú la ganas, das el servicio durante un montón de años y de la noche a la mañana deja de pagar", expone Álvarez, que atribuye la decisión al alcalde, José Ángel Toyos. "El Alcalde, además, decide unilateralmente coger el dinero de la empresa y gastárselo en obras", añade.

Toyos, por su lado, ha denunciado supuestos incumplimientos graves por parte de Gremoba, como la falta de una reforma integral de los cuadros eléctricos que la empresa se comprometió a realizar en los primeros seis meses del contrato y que una auditoría externa cifra en unos 300.000 euros.

El Alcalde sostiene que una auditoría interna ha concluido que la deuda real es mínima –de unos 20.000 euros–, y que las facturas que Gremoba remite al Ayuntamiento, que han llegado a superar los 122.000 euros mensuales, son "irregulares" y no se ajustan a la fórmula de cálculo del servicio. Toyos ha insistido en que el problema es una "herencia" del anterior gobierno socialista.

Juzgados de Villaviciosa. / LNE

La empresa rechaza este argumento y subraya que la deuda se ha generado durante el mandato actual. "El Alcalde dice que este problema es una herencia del PSOE. Eso está muy bien como argumento político, pero yo no tengo color político", replica el representante de Gremoba, que insiste en la naturaleza del contrato: "Es una licitación pública lo que ganamos. Uno no puede hacer y deshacer como le da la gana. Hay unas normas."

La situación financiera del Ayuntamiento añade un elemento de gravedad al conflicto. El Consistorio carece de presupuestos aprobados desde 2024. "Como no tiene presupuestos, ha metido mano de la partida presupuestaria de Gremoba para hacer sus cosas y para cubrir sus historias", denuncia Álvarez, que asegura haber tenido que reducir plantilla y que se enfrenta a la posibilidad de tener que solicitar preconcurso de acreedores por el impago del Ayuntamiento de Colunga., que ha provocado en la empresa una situación de "asfixia financiera y falta de liquidez", con "riesgo de insolvencia definitiva".

La empresa presentó en su día un recurso contencioso-administrativo en el Juzgado número 2 de Oviedo y una querella contra Toyos y varios técnicos municipales en el Juzgado de Villaviciosa. "Si no ponen el aval, va a ir para adelante todo el mundo por culpa del Alcalde", ha afirmado el representante de Gremoba.

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El conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión política en el municipio. La oposición, compuesta por PSOE y PP, ha criticado en repetidas ocasiones la "falta de transparencia" del equipo de gobierno y ha denunciado el "caos financiero" del Ayuntamiento. El Alcalde, por su parte, ha defendido su gestión y ha acusado a los grupos de la oposición de generar crispación y bloquear inversiones.