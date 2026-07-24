La Coordinadora Ecoloxgista pide frenar un aparcamiento de pago en una zona verde de Santianes

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha solicitado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que ordene el restablecimiento de la legalidad urbanística y la paralización inmediata de unos movimientos de tierra y rellenos en Santianes del Terrón, en Parres.

La organización sostiene que los trabajos se realizan en una finca de 4.500 metros cuadrados, situada entre la urbanización de Santianes del Terrón y la circunvalación de Arriondas de la N-634, con el propósito de habilitar un aparcamiento de pago.

Terrenos calificados como zona verde

Según la Coordinadora, la parcela está clasificada por el planeamiento municipal vigente como zona verde, por lo que considera que el uso previsto y las actuaciones en curso son incompatibles con la ordenación urbanística aplicable.

La entidad ecologista afirma que las obras carecen de licencia urbanística municipal y denuncia que los usos y construcciones proyectados estarían prohibidos por la naturaleza y clasificación del suelo afectado.

Denuncia de inactividad municipal

La Coordinadora reprocha al Ayuntamiento de Parres una supuesta inactividad en sus obligaciones de inspección y protección de la legalidad urbanística, al no haber suspendido las actuaciones pese a las denuncias presentadas.

Por ello, ha pedido a la CUOTA que advierta formalmente al Consistorio y le requiera para que dicte y ejecute la orden de paralización de las obras y de los usos denunciados en un plazo máximo de un mes.

Afecciones al Piloña, el Sella y la carretera

La organización también sostiene que los trabajos se encuentran en la zona de policía de 100 metros del río Piloña y que no disponen de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La normativa sitúa esa zona de policía en una franja de 100 metros desde el límite del dominio público hidráulico y condiciona los usos y actividades que se desarrollen en ella.

Asimismo, señala que el extremo de la finca afectaría a la Zona Especial de Conservación (ZEC) del río Sella y que tampoco constaría el permiso de la Consejería de Medio Rural.

La Coordinadora añade que la actuación se localiza junto a la N-634, cuya zona de afección alcanza 50 metros a cada lado en el caso de las carreteras convencionales, y denuncia la ausencia de autorización de Carreteras. La Ley de Carreteras exige autorización previa para obras, instalaciones o cambios de uso dentro de esa franja.

Petición de intervención autonómica

Como medida subsidiaria, la entidad solicita que, si el Ayuntamiento de Parres mantiene su inactividad o si las obras continúan una vez transcurrido ese mes, la Administración autonómica actúe por subrogación.

Noticias relacionadas

La petición plantea que se adopten las medidas disciplinarias necesarias para detener los trabajos y para restituir la realidad física alterada en unos terrenos calificados como zona verde.