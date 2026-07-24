Corte de la carretera entre Arenas de Cabrales y Sotres el próximo 28 de julio
La restricción afectará al entorno del punto kilométrico 5,350 entre las 10.00 y las 11.00 horas
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María Terente Nicieza
Cabrales
La carretera AS-264, entre Arenas de Cabrales y el límite con Cantabria por Sotres, permanecerá totalmente cerrada al tráfico el próximo martes, 28 de julio, entre las 10.00 y las 11.00 horas.
La interrupción de la circulación afectará al entorno del punto kilométrico 5,350, en la zona de Poncebos, y se debe a las obras de mejora de la estanqueidad de la presa de Poncebos.
Sin ruta alternativa
Los trabajos serán ejecutados por la empresa Gujorsa S. L. y exigirán el corte completo de la vía durante una hora para garantizar el desarrollo de la actuación.
La zona de obra estará debidamente señalizada, aunque no se habilitarán desvíos alternativos para los vehículos durante el periodo de cierre.
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