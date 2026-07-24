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Corte de la carretera entre Arenas de Cabrales y Sotres el próximo 28 de julio

La restricción afectará al entorno del punto kilométrico 5,350 entre las 10.00 y las 11.00 horas

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María Terente Nicieza

Cabrales

La carretera AS-264, entre Arenas de Cabrales y el límite con Cantabria por Sotres, permanecerá totalmente cerrada al tráfico el próximo martes, 28 de julio, entre las 10.00 y las 11.00 horas.

La interrupción de la circulación afectará al entorno del punto kilométrico 5,350, en la zona de Poncebos, y se debe a las obras de mejora de la estanqueidad de la presa de Poncebos.

Sin ruta alternativa

Los trabajos serán ejecutados por la empresa Gujorsa S. L. y exigirán el corte completo de la vía durante una hora para garantizar el desarrollo de la actuación.

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La zona de obra estará debidamente señalizada, aunque no se habilitarán desvíos alternativos para los vehículos durante el periodo de cierre.

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