Fernando Híjar, químico, físico y economista: "Instalar una planta de biogás pestilente y peligrosa es justo lo opuesto a la marca 'Asturias, paraíso natural’"

Fernando Híjar (Sástago, Zaragoza, 1951), vive en Madrid y tiene su segunda residencia en Cabrales. Estudió Ciencias Químicas, Ciencias Físicas y Económicas, y se especializó en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial (EOI). Es asimismo divulgador astronómico, tuvo una empresa de medio ambiente y trabajo en plantas químicas y farmacéuticas, en una de las cuales fue director. Se ha manifestado contrario a la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales.

–¿Qué le parece el proyecto para construir una planta de biogás en Arenas de Cabrales?

–Para empezar, es un proyecto promovido por personas que carecen de experiencia previa. No son técnicos, y ellos mismos han reconocido que apenas han realizado algún máster en medio ambiente. Construir una instalación de esta envergadura en un pueblo, con el impacto que conlleva, cuando quienes lo impulsan nunca han gestionado algo similar, me parece una temeridad.

–La empresa promotora, Agrolinera, sostiene que la de Arenas será una planta pequeña.

–No, no es pequeña. Quienes la definen como de tamaño pequeño cometen una barbaridad. Supondría unos veinte camiones de fangos entrando y saliendo a diario.

–¿No es una planta piloto?

–Para nada. Es una planta industrial de tamaño medio.

–¿Qué impactos cree que provocaría su puesta en marcha?

–Empecemos por el más evidente: la zona es geológicamente inestable. Un experto que realizó un estudio advirtió de un alto riesgo de caída de más de cien bolos que se desprenderán con el tiempo desde justo encima de donde se proyecta la planta. Y ese riesgo se agrava porque la planta tendrá que acumular metano en gasómetros. No hay una línea de gas natural aquí, así que hay que acumularlo y quemarlo. Un día de acumulación serían setenta metros cúbicos de metano. Si eso explota por una caída de rocas o por contacto eléctrico el radio de destrucción total superaría los cuatrocientos metros. Y en ese entorno hay una gasolinera, viviendas, un hotel, un camping…

–¿Dice usted que podrían registrarse explosiones en la planta?

–El metano es explosivo en concentraciones de entre el 5% y el 15% en aire. Esa concentración podría darse en la planta. Además, no se ha previsto que toda la instalación sea antideflagrante. Todos los equipos eléctricos y las líneas tienen que estar protegidos para que no haya una chispa, porque haría volar la planta.

–¿Habría afecciones al río Cares?

–La depuradora de Arenas está bien diseñada, pero no puede absorber el aumento de población en verano. Ya va al límite de carga de carbono. Además, la carga de nitrógeno y fósforo incumple la normativa durante todo el año. Los vertidos irán al río Cares. Es una temeridad. El Cares es una zona de especial conservación integrada en la Red Natura 2000, lo cual, por cierto, debería implicar un estudio ambiental "normal", no simplificado como se hizo.

–¿Por qué sería una temeridad verter al Cares?

–Primero, se tratarían lactosueros, que generan bacterias llamadas nocardias en la depuradora, producen espumas negras y reducen el rendimiento. Segundo, los residuos ganaderos aportan nitratos y fosfatos que no se eliminan bien. El proyecto tiene unos tanques de nitrificación insuficientes. Así que llegarán nutrientes al río, provocarán eutrofización: se multiplicarían las algas, al morir se pudrirán en el fondo y se consumirá oxígeno, con la consiguiente mortalidad de peces. Es un peligro muy real.

–¿Provocaría la planta afecciones a la atmósfera?

–Sí. Esta zona es un cañón con inversión térmica durante más de la mitad del año. Cualquier gas emitido quedaría pegado al suelo durante horas y afectaría a todas las viviendas del valle. Se emitirían metilmercaptano, el gas más pestilente de la química, detectable a 0,5 partes por billón, y sulfhídrico, de olor a huevo podrido, que además es tóxico.

–¿Prevé también problemas logísticos?

–La zona está atravesada por una carretera única y estrecha. Si hay una explosión, la vía quedaría destruida y se paralizaría todo el valle de Cabrales. Nada de esto se ha estudiado. Además, si se estropea el sistema que convierte el metano en electricidad, habría que acumular el gas. Estas plantas deben ubicarse donde haya una línea de gas para descargar el metano de inmediato, no en un valle con riesgo de desprendimientos.

–¿Cree entonces que no se debería construir esta planta en el concejo de Cabrales?

–Cabrales no es lugar adecuado por su protección medioambiental. Este proyecto es contrario a la marca "Asturias, paraíso natural". Instalar una planta pestilente y peligrosa es justo lo opuesto a la imagen que tiene Asturias en España y en el mundo. Es un sinsentido.

–¿Dónde deben instalarse entonces este tipo de plantas?

–En lugares muy ventilados, cerca del mar para verter líquidos sin perjuicio, con línea de metano, a tres o cuatro kilómetros de la población y sin inversión térmica. Los promotores hablan de cinco millones de inversión, pero para evitar olores harían falta cuarenta o cincuenta millones.

–¿Tiene usted experiencia en plantas de biogás?

–De biogás, no. Pero he trabajado con metilmercaptano en plantas químicas y farmacéuticas, y fui director de una planta. Sé cuánto cuesta controlar esos olores.

–¿Qué aconseja entones para tratar los residuos ganaderos y los lactosueros?

–La solución sería usar plantas ya existentes, como la de Tineo, o hacer pequeñas instalaciones locales. En Cabrales, cada quesería podría tener su propio sistema de fermentación anaerobia, y luego esparcir el residuo en sus terrenos si no hay escorrentía a aguas superficiales.

–Los queseros y los ganaderos alegan que transportar los residuos a Tineo es caro.

–No tienen que transportarlo: vienen a recogerlo. Pero asumir el coste es parte del negocio. Un albañil retira tejados de uralita con amianto, asume el gasto y lo repercute; un taller mecánico paga por el aceite usado; una carpintería, por el serrín… Cada sector internaliza sus residuos. Aquí se pretende socializar los costes y privatizar los beneficios. El coste debe correr a cargo de quien genera el residuo. Quien contamina paga.

–¿Le extraña que la Administración respalde el proyecto?

–Se ha elegido un lugar "sacrificable". El alcalde de Cabrales (el socialista Jose Sánchez) ha mostrado un gran desconocimiento: dijo que las plantas aerobias huelen y las anaerobias no; es un disparate. Y es un gobernante sumiso al poder. Desde arriba han visto que pueden sacrificar esta zona porque tienen una autoridad obediente y una población que no se rebela. Es el mismo mecanismo por el que España, como país "sacrificable" en la UE, y Asturias, como región "sacrificable" en España, acaban con proyectos como este.

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