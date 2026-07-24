Llanes celebra el 2 de agosto el XXXVII Certamen de Quesos del Oriente

El Certamen de Quesos del Oriente regresa a la villa de Llanes el próximo domingo 2 de agosto, en la que será su XXXVII edición. Un evento ya clásico del verano en la comarca, organizado por el Ayuntamiento de Llanes a través de las concejalías de Agroganadería y de Festejos, que ostentan respectivamente los ediles María del Mar García Póo y José Ramón Amor, quienes lo han presentado en la mañana de ayer junto a la edil de la Villa, Mónica Remis, en la Casa Consistorial llanisca.

El XXXVII Certamen de Quesos del Oriente que se desarrollará este domingo tendrá como ubicación de la exposición y venta de productos la plaza de Santa Ana, en el casco antiguo de Llanes, de forma continuada en horario de 10:00 a 21:00 horas.

Queserías participantes

En la edición de este año participan 19 productores queseros artesanos, 4 de los cuales elaboran su producto en el concejo y 14 en el resto la comarca del Oriente de Asturias, con la presencia de una quesería invitada procedente del concejo de Siero.

Además de su procedencia local, la muestra garantiza que los quesos han sido elaborados en la propia explotación que los comercializa, requisito indispensable para participar en este certamen.

Más allá de las distintas variedades de quesos elaboradas en el concejo de Llanes, en este certamen participarán también productores de quesos de Cabrales, Peñamellera, Gamonéu o Los Beyos, entre otras variedades elaboradas en la comarca. La muestra de este año estará centrada en la exposición y venta de quesos, con mínima presencia de otros productos artesanos, que se reduce a un puesto de anchoas artesanas, otro de panes tradicionales, y un bar a cargo de la Asociación Cultural San Patricio de Pancar.

Además de los puestos de exposición y venta, el certamen se verá amenizado con música tradicional asturiana, en dos sesiones de mañana y tarde.

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Visitas a la capilla de Santa Ana

Por otro lado, en coincidencia con el XXXVII Certamen de Quesos del Oriente, la Cofradía de Pescadores de Llanes abrirá al público las puertas de la capilla de Santa Ana, en la plaza de Cimadevilla, a la que se realizarán visitas guiadas en horario de mañana y tarde.