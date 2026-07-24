Poo (Llanes) se consolida como epicentro del bolo palma con los Campeonatos de Asturias y de España de veteranos

La bolera de Poo vuelve a situarse esta temporada en el centro de la actividad del bolo palma en Asturias. Tras la reciente organización del Campeonato de Asturias de cuarta categoría, este fin de semana acogerá el Campeonato de Asturias de veteranos, antes de poner el colofón a esta destacada temporada organizativa con el Campeonato de España de veteranos, que se disputará el próximo mes de septiembre. Una programación que confirma la confianza depositada en la Peña Bolística La Mazuga y en el trabajo de sus colaboradores, a quienes se ha confiado la organización de tres campeonatos de máximo nivel en apenas unas semanas.

En esta ocasión serán 22 jugadores los que aspiren al título autonómico y a una de las tres plazas que otorgarán el derecho a representar al Principado de Asturias en el próximo Campeonato de España de veteranos. Entre ellos estará Juan José González Harto, vigente campeón regional, que defenderá el título conquistado la pasada temporada frente a un grupo de aspirantes que buscarán sucederle en el palmarés asturiano.

La bolera de Poo (Llanes). / Marta Jara

La competición comenzará el sábado 25 de julio, a partir de las 9:00 horas, con las tiradas de clasificación y la disputa de los dieciseisavos de final. El campeonato continuará el domingo 26 de julio. La jornada matinal dará comienzo a las 9:30 horas con los octavos de final, mientras que desde las 16:00 horas se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final, de la que saldrá el nuevo campeón de Asturias.

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La organización corresponde a la Peña Bolística La Mazuga, bajo la supervisión de la Delegación de Bolo Palma, contando además con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes. La igualdad entre los participantes hace prever un campeonato de gran nivel, en el que, además del título regional, estará en juego la clasificación para el Campeonato de España de veteranos, reservada a los tres primeros clasificados. La afición volverá a disfrutar de dos jornadas de gran competición en una cita que reunirá en Poo a algunos de los mejores jugadores veteranos del panorama regional.