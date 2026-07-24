Poo (Llanes) se consolida como epicentro del bolo palma con los Campeonatos de Asturias y de España de veteranos
La competición regional se disputará este fin de semana y participarán 22 jugadores
LNE
La bolera de Poo vuelve a situarse esta temporada en el centro de la actividad del bolo palma en Asturias. Tras la reciente organización del Campeonato de Asturias de cuarta categoría, este fin de semana acogerá el Campeonato de Asturias de veteranos, antes de poner el colofón a esta destacada temporada organizativa con el Campeonato de España de veteranos, que se disputará el próximo mes de septiembre. Una programación que confirma la confianza depositada en la Peña Bolística La Mazuga y en el trabajo de sus colaboradores, a quienes se ha confiado la organización de tres campeonatos de máximo nivel en apenas unas semanas.
En esta ocasión serán 22 jugadores los que aspiren al título autonómico y a una de las tres plazas que otorgarán el derecho a representar al Principado de Asturias en el próximo Campeonato de España de veteranos. Entre ellos estará Juan José González Harto, vigente campeón regional, que defenderá el título conquistado la pasada temporada frente a un grupo de aspirantes que buscarán sucederle en el palmarés asturiano.
La competición comenzará el sábado 25 de julio, a partir de las 9:00 horas, con las tiradas de clasificación y la disputa de los dieciseisavos de final. El campeonato continuará el domingo 26 de julio. La jornada matinal dará comienzo a las 9:30 horas con los octavos de final, mientras que desde las 16:00 horas se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final, de la que saldrá el nuevo campeón de Asturias.
La organización corresponde a la Peña Bolística La Mazuga, bajo la supervisión de la Delegación de Bolo Palma, contando además con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes. La igualdad entre los participantes hace prever un campeonato de gran nivel, en el que, además del título regional, estará en juego la clasificación para el Campeonato de España de veteranos, reservada a los tres primeros clasificados. La afición volverá a disfrutar de dos jornadas de gran competición en una cita que reunirá en Poo a algunos de los mejores jugadores veteranos del panorama regional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables para terraza o jardín más baratas del mercado: para una relajación pura al aire libre
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación
- Un pájaro que chocó con un avión, un fallo eléctrico y cientos de pasajeros tirados (con noche en el aeropuerto incluida): el caos 'surrealista' en un vuelo Málaga-Asturias
- Adiós a la playa y la piscina en Asturias el fin de semana: la AEMET alerta de la entrada de aire marítimo procedente del noroeste, lo que provocará un ambiente 'muy fresco
- El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño, al tráfico y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios