El PSOE llanisco arropa el recuerdo de Antonio Trevín: "Se le echa mucho de menos"
La Agrupación Socialista de Llanes en pleno arropó a familiares, militantes y vecinos en una eucaristía celebrada poco antes del homenaje institucional previsto para el 1 de agosto en Parres
"Era un ser extraordinario", sostiene la viuda, Luisa Fernanda Lledías, "no dejaré que lo olviden"
María Terente Nicieza
La agrupación socialista de Llanes reunió este jueves en la basílica de Santa María a familiares, compañeros de partido y vecinos para recordar a Antonio Trevín en el primer aniversario de su fallecimiento. Fue un acto íntimo, de cercanía y memoria compartida, alejado del carácter institucional que tendrá el homenaje programado para el próximo 1 de agosto en Parres, donde descansan los restos del que fuera presidente del Principado y alcalde llanisco.
La eucaristía fue oficiada por el párroco de la basílica de Llanes. Numerosos vecinos y militantes socialistas se acercaron al templo para honrar su recuerdo y evocar la trayectoria pública y personal de Trevín, una figura que mantuvo una prolongada vinculación con el concejo incluso después de haber ocupado relevantes responsabilidades autonómicas y estatales.
Alcalde de Llanes
A la salida de la celebración religiosa, el secretario general del PSOE de Llanes, Óscar Torres, resumió el sentimiento de ausencia que sigue presente entre quienes compartieron con Trevín vida política y amistad. "Se le echa mucho de menos", afirmó.
Torres puso el acento en la vitalidad del dirigente socialista, al que definió como "un hombre muy activo". Y situó su relación con Llanes por encima de los numerosos cargos que desempeñó a lo largo de su carrera: "Su máxima aspiración siempre fue ser alcalde de Llanes". Trevín dirigió el Ayuntamiento en dos etapas y llegó a presidir el Gobierno del Principado entre 1993 y 1995, además de ser delegado del Gobierno en Asturias y diputado en el Congreso.
La misa sirvió así para recuperar una dimensión muy ligada al territorio de un político cuya trayectoria trascendió el ámbito municipal, pero que nunca ocultó su apego a Llanes. Entre los asistentes se sucedieron los saludos, los recuerdos y las conversaciones sobre quien fue una de las figuras más reconocibles del socialismo asturiano de las últimas décadas.
El recuerdo familiar
Luisa Fernanda Lledías, viuda de Antonio Trevín, recibió visiblemente emocionada el afecto de las numerosas personas que se acercaron a saludarla y a compartir palabras de cariño sobre quien fuera su compañero de vida. "Era un ser extraordinario", recordó.
El aniversario, explicó Lledías, es también una forma de preservar la memoria y el legado de Trevín. "No dejaré que lo olviden", aseguró, arropada por familiares, antiguos compañeros y vecinos.
La conmemoración continuará el 1 de agosto con un acto institucional en Parres. Será allí, en el lugar en el que está enterrado Trevín, donde Llanes volverá a rendir tributo público a una personalidad política que hizo de su concejo la referencia permanente de una trayectoria desarrollada entre la escuela, el Ayuntamiento, el Principado y las instituciones del Estado.
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