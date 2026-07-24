Toyos niega que el Juzgado obligue a Colunga a ingresar un aval de 557.000 euros

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), negó este viernes que el Juzgado haya ordenado al Ayuntamiento depositar un aval de 557.431,46 euros dentro del procedimiento abierto por el conflicto con Gremoba, adjudicataria del suministro y mantenimiento del alumbrado público municipal. El regidor sostiene que el órgano judicial requirió al Consistorio que acreditase la existencia de una garantía suficiente y asegura que esa documentación ya fue presentada el pasado 17 de julio.

La aclaración de Toyos llega después de que el accionista principal de Gremoba y responsable de Aprisco Group, Daniel Álvarez, afirmase que una resolución judicial firme exige al Ayuntamiento la constitución de un aval por ese importe en el plazo de una semana. La empresa cifra en unos 2,2 millones de euros la deuda municipal y había advertido de posibles acciones contra funcionarios en caso de que no se cumpliera el requerimiento.

Garantía suficiente

“El Juzgado no ha pedido al Ayuntamiento que deposite un aval de 557.000 euros, sino que aporte una garantía suficiente en el marco de la medida cautelar acordada”, afirma Toyos. Según explica, el requerimiento se limitaba a acreditar que el Ayuntamiento cuenta con capacidad económica para responder por la cantidad señalada. “Algo que ya hicimos mediante un escrito presentado el pasado 17 de julio”, añade.

El alcalde precisa que el Ayuntamiento atendió la petición judicial dentro del plazo al aportar la documentación necesaria para justificar su solvencia en relación con la garantía interesada.

Toyos también rechaza que haya una actuación judicial dirigida contra él como persona física, en alusión a las manifestaciones de la empresa sobre una querella presentada en el Juzgado de Villaviciosa. “No existe ninguna acción judicial dirigida contra mí a título personal”, asegura. “Si aparezco en el procedimiento es únicamente por mi condición de Alcalde y máximo representante legal del Ayuntamiento de Colunga, que es la administración demandada”, añade.

Facturas cuestionadas

Respecto al fondo del conflicto, el alcalde mantiene que el Ayuntamiento abonaba en torno a 11.000 euros mensuales por el servicio hasta el cambio de propietarios de Gremoba en 2024. Según la versión municipal, la compañía decidió entonces triplicar de forma unilateral la facturación, hasta situarla cerca de los 30.000 euros mensuales, mediante una fórmula de revisión de precios que el Ayuntamiento considera superada.

La situación, sostiene Toyos, se agravó con la remisión de facturas de 105.000 y 122.000 euros. El regidor considera esas cantidades “inasumibles” e “imposibles de fiscalizar”, al entender que no se ajustan a la fórmula prevista en el contrato y que carecen del respaldo técnico necesario para prestar su conformidad. El Ayuntamiento defiende, por ello, que no puede abonar facturas sin los informes técnicos y jurídicos preceptivos.

La posición municipal choca con la de Álvarez, que atribuye el impago a una decisión unilateral del equipo de gobierno y acusa al alcalde de destinar a obras la partida vinculada al contrato eléctrico. Gremoba sostiene además que el impago le ha obligado a reducir plantilla y la ha situado ante una eventual situación de preconcurso de acreedores.

Deuda anterior

Toyos rechaza asimismo que el conjunto de la deuda se haya originado en el actual mandato. “Es falso que se haya generado íntegramente durante mi mandato”, afirma. El alcalde señala que ya había unos 150.000 euros pendientes de ejercicios anteriores, asociados a la actualización del precio de la energía durante gobiernos socialistas.

El regidor incide en que el actual propietario de la compañía conocía el escenario existente antes de adquirirla. “No obtuvo directamente la adjudicación del contrato, sino que compró posteriormente una empresa que atravesaba dificultades y conocía perfectamente cuál era su situación”, señala.

El alcalde recuerda además que, a juicio del Ayuntamiento, el contrato de alumbrado público debía haberse extinguido en 2021, cuando dejó de utilizarse la fórmula de revisión de precios contemplada. El Consistorio asegura que trabaja para resolver esta situación y sacar a licitación un nuevo contrato adaptado a la normativa actual.

Contestación a la demanda

Toyos reprocha a Gremoba que no haya aportado soluciones durante los últimos años y le atribuye deficiencias de mantenimiento y averías sin atender que, según el Ayuntamiento, han perjudicado a los vecinos. El alcalde pide al empresario que “deje de intentar dar lecciones sobre cómo debe gestionar el Ayuntamiento, los recursos públicos y se ocupe de administrar su empresa”.

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El Ayuntamiento tiene de plazo hasta el 14 de septiembre para presentar su contestación a la demanda interpuesta por la empresa. “Este Alcalde seguirá defendiendo los intereses de Colunga y de todos los colungueses frente a cualquier actuación que considere perjudicial para el municipio”, concluye Toyos.