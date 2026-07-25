Cangas de Onís refuerza la limpieza y vigilancia en la senda del Dobra

El Ayuntamiento de Cangas de Onís refuerza el mantenimiento de la senda del río Dobra con limpieza dos veces por semana, mayor vigilancia policial y nueva señalización informativa en este espacio natural.

Los trabajos municipales se desarrollan todos los lunes y viernes a lo largo de los más de tres kilómetros que separan la carretera general de la Olla de San Vicente, uno de los puntos de baño y recreo más frecuentados del concejo.

Conservación del entorno

El personal del Ayuntamiento realiza tareas de limpieza y revisión de la senda para mantener en condiciones el itinerario y el entorno del río Dobra, especialmente durante los periodos de mayor presencia de visitantes.

La actuación incluye la retirada de residuos y el control del estado del recorrido, con el objetivo de compatibilizar el uso recreativo de la zona con la conservación de sus valores ambientales y paisajísticos.

Control y señalización

El Consistorio también ha incrementado la presencia de la Policía Local en el entorno de la senda para desarrollar labores de vigilancia y control dentro de las competencias municipales.

Además, se ha reforzado la señalización informativa para recordar a quienes acceden al enclave las normas de uso y convivencia, así como la necesidad de respetar el espacio natural.

Transporte público

El Ayuntamiento recuerda que existen líneas de transporte público que enlazan Cangas de Onís con la entrada de la senda del Dobra, una alternativa que permite reducir el tráfico privado y la presión ambiental sobre la zona.

El Consistorio hace un llamamiento a vecinos y visitantes para que respeten la señalización, recojan los residuos que generen y disfruten del río y de sus áreas de baño con civismo.

Espacio emblemático

El río Dobra es uno de los principales atractivos naturales de Cangas de Onís y recibe cada año a numerosos visitantes, por lo que el Ayuntamiento mantendrá actuaciones dirigidas a preservar el enclave sin impedir su disfrute público.

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La conservación del espacio, sostiene el Consistorio, requiere también de la colaboración de las personas que acuden a la senda y a la Olla de San Vicente.