Lastres llena la calle de teatro, danza, y jazz durante tres noches

El Paseo de la Iglesia de Llastres acogerá del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto la vigesimoctava edición del Festival de Artes Escénicas en la Calle "Las Tres Noches de Lastres", organizado por el Ayuntamiento de Colunga a través de su Área de Cultura. La programación reunirá diez actividades de teatro, danza, música, instalaciones y animaciones teatralizadas durante tres tardes-noches.

Apertura con juegos y danza

La primera jornada, el viernes 31 de julio, comenzará entre las 18.30 y las 20.00 horas con la propuesta "Dale al coco y a la madera", de Va de Verde y Azul, una instalación de juegos dirigida al público asistente.

A las 20.00 horas, Escena Vertiente llevará al paseo el espectáculo de danza "What for?". La noche continuará con la sección JAZZ3 del festival, que a las 22.00 horas ofrecerá el concierto de Fusión Plástica feat. Aitor Herrero.

Trivilorio Ye Impro cerrará la jornada inaugural a las 23.00 horas con "Ye Impro", una función de teatro de improvisación.

Teatro y jazz el sábado

El sábado 1 de agosto, Higiénico Papel Teatro representará a las 19.30 horas "El cocinero del Titanic". La programación seguirá a las 22.00 horas con el concierto de Dúo Nosequé, incluido en la sección JAZZ3.

La Capacha Teatro, grupo amateur invitado, pondrá el cierre al sábado con "Mitad y mitad" a las 23.00 horas.

Dos propuestas del circuito regional

La última jornada arrancará el domingo 2 de agosto entre las 18.00 y las 19.30 horas con "Dormiyosos", una instalación con animaciones teatralizadas de Factoría Norte y El Encuentro Teatro. La actividad forma parte del circuito "Asturies, Cultura en Rede" de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado.

A las 22.00 horas, Mélanie Moers y Mónica Acevedo actuarán dentro de la sección JAZZ3. El festival concluirá a las 23.00 horas con "Atra Bilis", propuesta teatral de Sótano B, Hilo Producciones y La Estampa Teatro, también integrada en el circuito "Asturies, Cultura en Rede".

Apoyos locales

El certamen cuenta con financiación de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte a través del circuito "Asturies, Cultura en Rede", que respalda dos de las diez actividades previstas. La Asociación de Amigos del Concejo de Colunga ha asumido el coste del cartel anunciador, diseñado por Cristina Gonçalves.

También colaboran en la celebración la Mancomunidad Comarca de la Sidra, el Museo del Jurásico y la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, que reforzarán la difusión de la cita. La Asociación Alcuentros participará en parte de la ornamentación y la Asociación La Llastra aportará voluntariado para el apoyo logístico.

La residencia ERA de Llastres cederá equipamiento para los camerinos y la iglesia parroquial aportará un espacio de almacenamiento, completando la colaboración local para el desarrollo del festival.

Oras propuestas

Además de "Las Tres Noches de Lastres", Colunga concentrará entre el 29 de julio y el 2 de agosto una programación de cine, música, exposición y artes escénicas en la calle. La proyección de "Superman" será la versión de 2025 dirigida por James Gunn.

Colunga ampliará su programación cultural de la última semana de julio con una sesión de cine al aire libre, un nuevo concierto del ciclo Musicalle y los últimos días de la exposición "Diálogos".

Cine al aire libre

El miércoles 29 de julio, a las 22.15 horas, el parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga, junto a la Oficina de Turismo, acogerá la proyección al aire libre de la película "Superman", dirigida en 2025 por James Gunn.

La sesión se integra en un ciclo itinerante organizado por el Museo de Bellas Artes de Asturias y patrocinado por la Fundación Caja Rural de Asturias, dentro de su programa "Cultura en Territorio". El Museo programa y comisaría ciclos cinematográficos entre sus actividades.

Antes de la película, se ofrecerá una breve presentación para relacionar el largometraje con obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias, estableciendo un diálogo entre el cine y las artes plásticas que, en el caso de "Superman", se extenderá al cómic.

Colunga forma parte de este circuito junto a Ribadesella, Gozón, Langreo, Grado, Valdés y Salas, municipios que recibirán las distintas proyecciones incluidas en la iniciativa.

Cuarto concierto de Musicalle

El jueves 30 de julio, a las 20.00 horas, el mismo parque Hernán Pérez-Cubillas será escenario del cuarto concierto del vigesimoquinto ciclo Musicalle, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga y previsto hasta el 13 de agosto.

La cita estará protagonizada por Ellas Music Band, un trío formado por Lyubomira Stoycheva, Marta Lewko y María González, músicas de Bulgaria, Polonia y Argentina que residen en Cataluña. Stoycheva interpreta violín, ukelele, percusión y voz; Lewko se encarga de las guitarras, percusiones y voz; y González participa con armónicas, guitarras, percusiones y voz.

El concierto, titulado "Raíces son puentes", combinará estilos populares y tradicionales procedentes de distintas culturas. La formación plantea un repertorio basado en la fusión de esas músicas, manteniendo sus particularidades y buscando una sonoridad propia.

Desde su creación, Ellas Music Band ha actuado en países como Hungría, Bulgaria y Turquía, además de participar en festivales de Cataluña y de otros puntos de España.

Últimos días de "Diálogos"

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga mantendrá abierta hasta el 30 de julio "Diálogos", una muestra que une las fotografías de Julio Herrera con figuras elaboradas en madera de deriva por María Babot y Víctor Trabazo. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas.

El mar actúa como hilo conductor de la exposición, que pone en relación las imágenes del paisaje costero y las maderas recogidas en la playa de Santa Marina de Ribadesella. Las fotografías de Herrera retratan la luz, el tiempo y los cambios del Cantábrico, mientras que las piezas de madera han sido moldeadas por el mar, el viento y las corrientes.

Noticias relacionadas

María Babot y Víctor Trabazo intervienen los fragmentos recuperados respetando la forma y las huellas de cada pieza para convertirlos en obras singulares. La propuesta plantea así un recorrido sobre el litoral, la reutilización de materiales y el encuentro entre naturaleza y creación artística.