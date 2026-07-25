La Prehistoria toma Ribadesella, el nuevo mirador de El Cuetu muestra al visitante representaciones de animales que habitaron el planeta hace miles de años

Ribadesella añadió este viernes un inesperado habitante a las vistas desde El Cuetu: un bisonte estepario. A su alrededor, un oso cavernario, un león, un leopardo, un tigre de dientes de sable y un caballo completan el nuevo Bosque Prehistórico "Tito Bustillo", abierto ya al público en la parte alta de El Fuerte. El espacio une divulgación, paisaje y ocio familiar frente al macizo de Ardines y la cueva riosellana.

Los primeros en llegar no lo hicieron necesariamente buscando animales de hace miles de años. Pablo Sullivan, de vacaciones con su familia y procedente de Cantabria, había subido hasta la zona atraído por el paisaje. "Veníamos buscando un mirador y nos hemos encontrado con esta sorpresa", explicó. Para él, la propuesta "es una manera de acercar al público general el conocimiento de nuestro pasado, aprovechando este espacio".

Laura Mercado, Norah Sullivan, Emma Sullivan, Samuel Sullivan y Pablo Sullivan / M. T. N.

Una apertura inesperada

La novedad también sorprendió a Marian Wagner, llegada desde Málaga junto a su hija. "El entorno es precioso", afirmó mientras recorría la instalación. A su juicio, el Bosque Prehistórico "es un complemento al centro de interpretación y para los niños es fantástico".

Marian Wagner e Isabel Wagner / M. T. N.

La escena se repitió durante las primeras horas de apertura. Maite Aranbarri, de Bilbao, observó desde su ventana que el recinto ya estaba abierto y no dudó en acercarse. "Ha quedado súper bonito, el lugar es una maravilla", resumió. A unos metros, el pequeño Udai recorría las figuras con atención. Había bajado con su padre, Erlantz García, vecino de la zona. "A nosotros nos viene súper bien, porque lo tenemos al lado", señaló, convencido además de que "es un lugar muy bonito para venir a merendar con los niños".

Erlantz García y Udai García / M. T. N.

Seis animales y códigos QR

Las seis esculturas recrean especies vinculadas a la fauna prehistórica: bisonte estepario, oso cavernario, león cavernario, leopardo, tigre de dientes de sable y caballo. Junto a cada una se han colocado hitos con códigos QR que permiten ampliar información sobre los animales y sobre su fabricación. Todas las piezas se han realizado con materiales reciclados.

El equipamiento busca reforzar la experiencia educativa de la visita y complementar la oferta asociada a las cuevas de Tito Bustillo, cuyas pinturas rupestres fueron reconocidas como Patrimonio de la Humanidad en 2008. Las figuras cuentan, además, con iluminación solar, por lo que no precisan conexión a la red eléctrica.

El recorrido incorpora un marco fotográfico desde el que se puede captar una panorámica de la capital riosellana. La ubicación, elevada sobre la villa, suma al reclamo de las esculturas las vistas hacia la desembocadura del Sella, el macizo de Ardines y el entorno de Tito Bustillo.

De Ardines a El Fuerte

El Bosque Prehistórico no estaba proyectado inicialmente para El Cuetu. La memoria del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, aprobada en mayo de 2023 durante la anterior legislatura, planteaba su ejecución en el macizo de Ardines. Sin embargo, los informes sectoriales preceptivos del Principado no autorizaron aquel emplazamiento tras la firma, en diciembre de ese año, del convenio para la recepción de los fondos europeos.

El Gobierno local estudió entonces otras alternativas y se decantó por la parte alta de El Fuerte. La actuación salió a licitación por 143.646,66 euros y se financia con fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro de un plan global dotado con 1.822.500 euros.

Turismo todo el año

El proyecto forma parte del eje de Competitividad del PSTD, que reunió 16 actuaciones ya concluidas y busca poner en valor los recursos naturales y culturales del concejo. El objetivo es diversificar la oferta turística, combatir la estacionalidad y ofrecer experiencias alejadas del modelo de sol y playa.

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A la apertura asistieron el alcalde, Paulo García, y los concejales Leticia Cué, Alejandro Alonso y Santiago Traviesa. El Ayuntamiento prevé celebrar en otoño una inauguración institucional del Bosque Prehistórico y del conjunto de actuaciones desarrolladas dentro del plan. Hasta entonces, los primeros visitantes ya han dado su veredicto entre animales prehistóricos y vistas sobre la ría: la sorpresa de El Cuetu ha empezado a funcionar.