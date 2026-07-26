La natación toma Ribadesella con dos recorridos populares

Ribadesella vivió este domingo una intensa jornada de natación al aire libre con la celebración de la XXVII Travesía a nado de la ría y el XVII Descenso a nado del Sella, dos citas que reunieron a numerosos deportistas y público en las orillas riosellanas. El buen día de verano favoreció la afluencia en ambos eventos, organizados por el Club de Natación Ciudad de Gijón con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadesella y Deportes del Principado.

La travesía por la ría

La XXVII Travesía a nado de la ría de Ribadesella abrió el programa a las 15.00 horas, con salida desde el inicio del paseo de la Grúa. La prueba, de un kilómetro de recorrido, contó con una nutrida participación pese a un horario condicionado por las mareas.

Nadadores y acompañantes dieron ambiente a la ribera durante una competición ya consolidada en el calendario estival local, disputada bajo unas condiciones meteorológicas propicias.

Participantes en la XXVII Travesía a nado de la ría / Cedida

Cuatro kilómetros por el Sella

Una hora más tarde, a las 16.00 horas, arrancó el XVII Descenso a nado del Sella. Los participantes se lanzaron al agua bajo el puente del tren, en los Campos de Oba, para afrontar los cuatro kilómetros de distancia previstos.

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La prueba volvió a convertir el río en escenario deportivo y de ocio, con numerosos espectadores siguiendo el paso de los nadadores desde distintos puntos del recorrido.