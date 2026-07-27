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Amieva acogerá el Campeonato de España de Barrancos FEDME 2026

La prueba se celebrará el 26 de septiembre en el entorno de Ceneya

Participantes en un descenso de barrancos

Participantes en un descenso de barrancos / Miki López / 8

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María Terente Nicieza

Amieva

Amieva será sede el próximo 26 de septiembre del Campeonato de España de Barrancos FEDME 2026, una de las principales pruebas del calendario nacional de barranquismo. La competición se disputará en el Barranco del Vallegón y reunirá a deportistas llegados de diferentes puntos del país.

La cita está amparada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y cuenta con la colaboración de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA), el Ayuntamiento de Amieva y el Gobierno del Principado.

Un escenario de referencia

El campeonato se celebrará en el Barranco del Vallegón, uno de los descensos más conocidos del oriente asturiano. El cauce, situado en la ladera occidental de la sierra de Amieva y vinculado a la cuenca del Sella, se divide en dos tramos y es el barranco más practicado de la comarca oriental, según la información turística municipal.

El recorrido combina rápeles, toboganes, saltos y pozas en un entorno de montaña. El Ayuntamiento destaca que estas características hacen del Vallegón un enclave adecuado para albergar una competición de máximo nivel y acercar esta disciplina al público asistente.

Proyección para Amieva

La celebración de la prueba supondrá la llegada al concejo de deportistas, equipos técnicos, acompañantes y aficionados, con el consiguiente impacto promocional y económico para Amieva. El evento permitirá proyectar el municipio como destino ligado al turismo activo, los deportes de montaña y la naturaleza.

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El campeonato reforzará además la visibilidad de Amieva dentro del calendario estatal de actividades de montaña.

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