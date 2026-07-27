Cangas de Onís ensalza la labor del Consejo de Pastores de Covadonga

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha trasladado su reconocimiento al Consejo de Pastores de la Montaña de Covadonga, el órgano que representa a los ganaderos que aprovechan los pastos del Monte de Utilidad Pública número 92 y ejerce de enlace con las distintas administraciones.

El Consistorio considera que el Consejo es una "institución absolutamente necesaria para afrontar los retos presentes y futuros del sector", por su arraigo en la historia del concejo y por el conocimiento del territorio que atesoran sus integrantes. "Nadie conoce la Montaña de Covadonga mejor que quienes la recorren todos los días del año", destaca el Ayuntamiento.

Una representación elegida

La elección del regidor del Consejo de Pastores tiene lugar cada 25 de julio, durante la tradicional Fiesta del Pastor. La jornada convierte la Montaña de Covadonga en punto de encuentro de la ganadería canguesa y en escenario de la renovación de sus representantes.

Los propios ganaderos eligen anualmente, mediante votación, a los celadores de los diferentes distritos. Después, esos celadores designan entre ellos al regidor para el siguiente mandato, en un modelo que, según el Ayuntamiento, se fundamenta en "el conocimiento del territorio y en la confianza de los propios ganaderos".

Trabajo sin remuneración

Los integrantes del Consejo realizan una labor altruista y sin remuneración económica. El Ayuntamiento resalta que dedican su tiempo y esfuerzo a defender los intereses de sus compañeros, apoyar la ganadería y contribuir a conservar una montaña que constituye uno de los principales patrimonios naturales y económicos de Cangas de Onís.

Este trabajo permite que el Consistorio conozca de primera mano las necesidades de quienes desarrollan su actividad en los pastos y priorice medidas para mejorar sus condiciones. "Muchas de las inversiones realizadas durante los últimos años llevan detrás el impulso y la colaboración del Consejo de Pastores", señala la institución municipal.

Mejoras en la montaña

La pista de La Flecha figura entre las intervenciones impulsadas con la colaboración del órgano ganadero. El Ayuntamiento incluye también el proyecto para la mejora de la pista de Tarañosdiós, que sigue pendiente de los informes necesarios para su ejecución y responde a una demanda histórica del colectivo.

La participación del Consejo va más allá de las comunicaciones viarias. El órgano asesora de forma permanente en la mejora y mantenimiento de abrevaderos, bebederos, cierres, potreros y otras infraestructuras imprescindibles para el aprovechamiento de los pastos, al conocer las necesidades específicas de cada rincón de la montaña.

Pastos y prevención

Los representantes de los ganaderos han intervenido en el diseño y la ejecución de proyectos de desbroce para recuperar superficie de pastoreo, elevar la calidad de los pastos y reducir el riesgo de incendios. Ayuntamiento y Principado trabajan ahora junto al Consejo en nuevas medidas relacionadas con la implantación de quemas controladas.

El gobierno local defiende que estas actuaciones permitirán conservar la montaña en mejores condiciones para las próximas generaciones. La experiencia acumulada por los pastores durante generaciones convierte al Consejo en un aliado para intervenir en el espacio natural sin desligar su conservación de la realidad cotidiana del trabajo ganadero.

El futuro del Gamonéu

La labor de los pastores repercute en los propietarios de ganado y en el sector agroalimentario vinculado a la montaña, especialmente en los elaboradores del queso Gamonéu del Puerto. El Ayuntamiento relaciona la calidad de este producto emblemático de Asturias con el mantenimiento de pastos bien gestionados y de una ganadería activa.

El reconocimiento municipal se dirige al "esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todos los hombres y mujeres que forman parte del Consejo de Pastores". Para el Ayuntamiento, su "trabajo desinteresado constituye un ejemplo de servicio público, de responsabilidad y de amor por la tierra".

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El Consistorio asegura que continuará trabajando "codo con codo con el Consejo de Pastores", al entender que "el futuro de nuestra ganadería pasa por seguir escuchando a quienes mejor conocen la montaña". La colaboración, añade, debe servir para mejorar las infraestructuras, conservar los pastos, respaldar a los ganaderos y garantizar el relevo generacional de una actividad que forma parte de la identidad de Cangas de Onís.