Choque en Ponga por la rebaja retroactiva del salario de la alcaldesa

El PP de Ponga exigió este lunes explicaciones a la alcaldesa, la socialista Marta Alonso, por el retraso en la regularización de la reducción de su dedicación municipal, del 75 al 50 por ciento y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. La modificación salió adelante en el Pleno con el voto en contra de los populares, que anuncian que trasladarán el expediente a los organismos competentes.

Alonso defiende que la decisión de rebajarse el salario partió de ella misma y la vincula a la situación económica municipal. "El Ayuntamiento de Ponga no está boyante", afirmó. La alcaldesa rechaza que la medida responda a un "interés personal y directo", como plantea el PP, y sostiene que supondrá la devolución de dinero a las arcas municipales.

Retrasos

El PP sostiene que han transcurrido 18 meses desde la fecha de efectos de la modificación hasta su aprobación plenaria. Cuestionan que el expediente se tramite ahora con carácter retroactivo y recuerdan que la iniciativa de los procedimientos, la inclusión de asuntos en el orden del día y la convocatoria de los plenos corresponden a la Alcaldía.

"La transparencia exige que las decisiones se adopten cuando corresponden, no cuando resulta conveniente regularizarlas", señala el partido. El PP se pregunta si la modificación responde únicamente a una cuestión organizativa o si puede estar relacionada con requisitos de otro procedimiento administrativo, incluidas ayudas o subvenciones en las que la alcaldesa pudiera tener un "interés personal y directo".

Los populares anuncian que pondrán la documentación en conocimiento de los organismos competentes para que analicen la adecuación a la legalidad del procedimiento y su posible incidencia en otros expedientes administrativos.

La explicación

La alcaldesa afirma que ya trasladó a la secretaria municipal en enero de 2025 la necesidad de reducir su dedicación. "en enero de 2025, le dije a la secretaria que había que hacer un acuerdo plenario para reducir mi dedicación", explicó Alonso.

Según Alonso, la salida de aquella secretaria en enero de 2025, dos posteriores cambios en el puesto, la acumulación de expedientes de contratación y otros asuntos prioritarios retrasaron la formalización del procedimiento.

Alonso justifica que el cambio tenga efectos desde el 1 de enero de 2025 ya que esa fue la fecha en la que expresó por primera vez su voluntad de reducir la dedicación y las retribuciones. "Siendo coherente con mi forma de ver las cosas, quiero que tenga carácter retroactivo desde esa fecha".

Para Alonso, el resultado de esta decisión tendrá una repercusión positiva: "Voy a devolver dinero y voy a cobrar menos", de manera que las cantidades reintegradas podrán destinarse a necesidades del concejo. "El hecho de bajarme el sueldo es un beneficio para el Ayuntamiento, no un perjuicio", manifestó.

La alcaldesa sostuvo asimismo que la reducción formal de la dedicación no supondrá una menor carga de trabajo. "Es un ayuntamiento de 500 habitantes. Aunque tengamos un 75 por ciento de dedicación, estamos todos los días desbordados", afirmó.

Reproche al PP

Alonso reprochó al PP que haya cuestionado la reducción salarial y votado en contra de la medida. "Me están pidiendo explicaciones por bajarme el sueldo, pero ellos no las dieron", manifestó.

La regidora dirigió esa crítica a la portavoz municipal del PP. Según la alcaldesa, a la edil se le exigió el pasado 30 de junio que dimitiera y asumiera responsabilidades por una presunta incompatibilidad laboral, después de haber trabajado en un proyecto siendo concejala municipal.

Alonso afirmó que la concejala "no ha dimitido ni ha dado las explicaciones oportunas sobre su incompatibilidad".

Transparencia

Alonso indicó que el expediente sobre su reducción retributiva, cuenta con "unas 55 o 60 hojas", entre providencias, informes de Intervención y Secretaría, certificados, propuestas de Pleno y memoria de Alcaldía. Añadió que el informe de Intervención recoge las cantidades a devolver y que el asunto fue remitido este lunes a la asesoría encargada de la gestión laboral municipal.

También aseguró que el informe propone la publicación de la documentación en el portal de transparencia y recordó que las retribuciones de alcaldes y alcaldesas se comunican al sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración. "Más transparencia y más claridad no puede haber", afirmó.