Llanes extiende el plan de desbroce a una veintena de pueblos del concejo
Las actuaciones incluyen siega y acondicionamiento en una nueva lista de núcleos rurales
María Terente Nicieza
El Plan Municipal de Desbroce de Llanes ha realizado en las últimas semanas trabajos de siega, limpieza y mantenimiento en carreteras, caminos, espacios públicos y áreas recreativas de 21 localidades del concejo, con especial atención a los valles de Caldueñu y Ardisana y a la zona occidental del municipio.
Las actuaciones, impulsadas desde la Concejalía de Pueblos, alcanzaron los núcleos de Alcoreda, Buda, Las Xareras, Las Tablas, Debodes, Meré, El Cuetu, La Malatería, Gomezán, Villanueva de Ardisana, Palaciu, Ardisana, Mestas, Rabiaos, Rascañadoriu, Teyéu, Llumedián, Sucueva, Villanueva de Pría, Celoriu y Posada.
Valle de Caldueñu
En el valle de Caldueñu, los operarios realizaron labores de desbroce y conservación en el camino de acceso y en el pueblo de Alcoreda, así como en la carretera y los núcleos de Buda y Las Xareras.
Los trabajos también incluyeron la pista de acceso a Las Tablas y Debodes, además de la limpieza y el acondicionamiento de los espacios públicos de esta última localidad.
Meré y Ardisana
En la parroquia de Meré, el plan actuó en la carretera de acceso a El Cuetu y en los espacios de uso público del pueblo.
La intervención se extendió a la vía que comunica Meré, La Malatería y Villanueva de Ardisana, donde se limpiaron los márgenes y se efectuaron tareas de desbroce. Los equipos municipales también trabajaron en la carretera de Gomezán.
En el valle de Ardisana, las actuaciones se centraron en los márgenes de la carretera entre Ardisana y Mestas, los espacios públicos de ambas localidades y el área recreativa de Mestas.
El dispositivo municipal completó los trabajos en las carreteras de Palaciu, Rabiaos, Rascañadoriu, Teyéu, Llumedián y Sucueva, dentro de la campaña de mantenimiento desarrollada en esta zona del concejo.
Oeste del concejo
El Plan Municipal de Desbroce llevó asimismo la limpieza, la siega y el mantenimiento de calles y espacios públicos a Villanueva de Pría, en el oeste llanisco.
Por su parte, el Plan Municipal de Limpieza de Pueblos intervino en distintos espacios públicos de Celoriu y Posada.
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