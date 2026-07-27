Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Llanes extiende el plan de desbroce a una veintena de pueblos del concejo

Las actuaciones incluyen siega y acondicionamiento en una nueva lista de núcleos rurales

Labores de desbroce en uno de los puntos de actuación

Labores de desbroce en uno de los puntos de actuación / Ayuntamiento de Llanes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Terente Nicieza

Llanes

El Plan Municipal de Desbroce de Llanes ha realizado en las últimas semanas trabajos de siega, limpieza y mantenimiento en carreteras, caminos, espacios públicos y áreas recreativas de 21 localidades del concejo, con especial atención a los valles de Caldueñu y Ardisana y a la zona occidental del municipio.

Las actuaciones, impulsadas desde la Concejalía de Pueblos, alcanzaron los núcleos de Alcoreda, Buda, Las Xareras, Las Tablas, Debodes, Meré, El Cuetu, La Malatería, Gomezán, Villanueva de Ardisana, Palaciu, Ardisana, Mestas, Rabiaos, Rascañadoriu, Teyéu, Llumedián, Sucueva, Villanueva de Pría, Celoriu y Posada.

Valle de Caldueñu

En el valle de Caldueñu, los operarios realizaron labores de desbroce y conservación en el camino de acceso y en el pueblo de Alcoreda, así como en la carretera y los núcleos de Buda y Las Xareras.

Los trabajos también incluyeron la pista de acceso a Las Tablas y Debodes, además de la limpieza y el acondicionamiento de los espacios públicos de esta última localidad.

Meré y Ardisana

En la parroquia de Meré, el plan actuó en la carretera de acceso a El Cuetu y en los espacios de uso público del pueblo.

La intervención se extendió a la vía que comunica Meré, La Malatería y Villanueva de Ardisana, donde se limpiaron los márgenes y se efectuaron tareas de desbroce. Los equipos municipales también trabajaron en la carretera de Gomezán.

En el valle de Ardisana, las actuaciones se centraron en los márgenes de la carretera entre Ardisana y Mestas, los espacios públicos de ambas localidades y el área recreativa de Mestas.

El dispositivo municipal completó los trabajos en las carreteras de Palaciu, Rabiaos, Rascañadoriu, Teyéu, Llumedián y Sucueva, dentro de la campaña de mantenimiento desarrollada en esta zona del concejo.

Oeste del concejo

El Plan Municipal de Desbroce llevó asimismo la limpieza, la siega y el mantenimiento de calles y espacios públicos a Villanueva de Pría, en el oeste llanisco.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Plan Municipal de Limpieza de Pueblos intervino en distintos espacios públicos de Celoriu y Posada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  2. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
  5. El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
  6. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
  7. Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
  8. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros

El fabricante de baterías Gotion negocia entrar en la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto (Valencia)

El fabricante de baterías Gotion negocia entrar en la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto (Valencia)

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de mano 2 en 1 más barata del mercado: viene con todos los accesorios

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de mano 2 en 1 más barata del mercado: viene con todos los accesorios

La Policía confirma la reducción de velocidad máxima a 20 kilómetros por hora en poblado y los controles que va a realizar: multas de 600 euros en las próximas horas

La Policía confirma la reducción de velocidad máxima a 20 kilómetros por hora en poblado y los controles que va a realizar: multas de 600 euros en las próximas horas

TYC Narcea prevé llegar a los150 empleos para extraer antracita estratégica en Vega de Rengos: el Principado cumple un trámite clave para la reapertura de la mina

TYC Narcea prevé llegar a los150 empleos para extraer antracita estratégica en Vega de Rengos: el Principado cumple un trámite clave para la reapertura de la mina

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con libertad de música inalámbrica con un sonido impresionante

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con libertad de música inalámbrica con un sonido impresionante

El Torneo de La Magdalena reúne en Llanes a jugadores de golf de toda España en homenaje a Carmen Romano

El Torneo de La Magdalena reúne en Llanes a jugadores de golf de toda España en homenaje a Carmen Romano

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador profesional de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: para cabello liso o rizado y para todas las longitudes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros
Tracking Pixel Contents