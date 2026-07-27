Santa Ana vuelve a surcar la costa de Llanes
La villa rindió homenaje este domingo a los marineros fallecidos con una oración, danza prima y música en las calles
María Terente Nicieza
La imagen de Santa Ana volvió a navegar este domingo por la costa de Llanes en una de las citas más singulares de las celebraciones dedicadas a la patrona marinera. Vecinos y visitantes acompañaron los actos religiosos y festivos de una jornada marcada por el recuerdo a quienes perdieron la vida en la mar.
Misa y navegación
La programación arrancó con la solemne función religiosa en honor de Santa Ana, cantada por el Coro Parroquial. Finalizada la ceremonia, la imagen fue trasladada hasta el barco “Santa María”, desde el que inició la tradicional procesión por el mar.
Durante la travesía se elevó una oración por los marineros fallecidos. El gaitero Hevia acompañó con su música tanto el recorrido marítimo como la interpretación de la salve, sumando sus sones a uno de los momentos más señalados de la celebración.
Regreso a la capilla
Una vez finalizada la procesión marítima, la comitiva se dirigió de nuevo a la capilla para devolver la imagen de Santa Ana a su templo. La parte más solemne de la fiesta concluyó con la tradicional danza prima, en la que participaron los asistentes.
La celebración continuó después con un pasacalles de la Agrupación Musical Torrelavega, que recorrió las calles acompañado por numerosos seguidores de esta fiesta.
Verbena final
La programación festiva se cerró por la noche con una gran verbena animada por la Orquesta Waykas y la Disco Móvil Cardeo.
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