El Torneo de La Magdalena reúne en Llanes a jugadores de golf de toda España en homenaje a Carmen Romano

El Torneo de La Magdalena - II Memorial Carmen Romano reunió los días 25 y 26 de julio a jugadores llegados de distintos puntos del país en una cita celebrada entre el Club de Golf Municipal de Llanes y el Club Aldama Golf & Spa. La prueba, organizada por CM Golf y el equipo encabezado por Carlos Marín, rindió homenaje a Carmen Romano y volvió a situar al concejo llanisco en el calendario veraniego del golf amateur.

Triunfo en Llanes

La primera jornada se disputó el 25 de julio en el campo municipal de Llanes, bajo la modalidad Scramble Stableford. Alberto Rojas Quesada y Nazar Rayon Marynych se hicieron con la clasificación Scratch tras sumar 40 puntos.

La pareja ganadora aventajó en un solo punto a Manuel Carrandi Patiño y David Collar Campo, segundos con 39 puntos, y a Ana Pastor Pinilla y Javier González Vallina, que cerraron el podio con la misma puntuación. Nuno Caldeira Fernández e Ignacio Portillo López-Roberts, con 37 puntos, fueron cuartos, mientras que Rodrigo Martínez López y Francisco Javier Martínez de Lanuza finalizaron quintos con 36.

Igualdad en el hándicap

En la clasificación hándicap de Llanes, Jesús Espino Rodríguez y Juan Ángel San Sebastián Astuy lograron la victoria después de imponerse en el desempate a Mario Ruiz Cacicedo y César Iglesias Cacicedo. Ambos equipos acabaron el recorrido con 46 puntos.

Manuel Carrandi Patiño y David Collar Campo ocuparon la tercera plaza con 45 puntos, por delante de Rodrigo Martínez López y Francisco Javier Martínez de Lanuza, también con 45. Ignacio Eguren Uribarri y David González Fernández completaron las cinco primeras posiciones con idéntico resultado.

La jornada dejó una clasificación muy ajustada, con numerosas parejas por encima de los 40 puntos y una participación marcada por el nivel competitivo de los jugadores.

Segunda cita en Aldama

El torneo continuó el 26 de julio en Aldama Golf & Spa, donde Juan Carlos Montero Pitarque y Ana María Concha González se adjudicaron la prueba hándicap con 45 puntos. Carlos Marín González y Carlos Marín Romano fueron segundos con 44, la misma cifra que Alba Abiega Encina y Tomás Morcillo Abiega, terceros.

Manuel Carrandi Patiño y David Collar Campo terminaron cuartos con 43 puntos, mientras que Pedro González Díaz y Carlota Vela Gutiérrez fueron quintos con la misma tarjeta. El viento condicionó el juego durante la jornada y obligó a las parejas a ajustar su estrategia en el recorrido.

Deporte y fiestas

La competición se desarrolló en paralelo a las Fiestas de La Magdalena, lo que reforzó el ambiente social de una convocatoria que combinó deporte y convivencia. El memorial mantuvo así su vinculación con Llanes y con el recuerdo a Carmen Romano.

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El evento contó con el apoyo de Volvo, Confia, Grupo Caja Rural, Veri Corral Inmobiliaria, Mahou y PING. La organización corrió a cargo de CM Golf y del equipo dirigido por Carlos Marín.