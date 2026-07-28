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El Ayuntamiento de Llanes inicia las obras de pavimentación de dos caminos en Buda

La intervención adjudicada en más de 40.000 euros cuenta con un plazo de ejecución de tres meses

inicio de las obras de pavimentación en los caminos de Buda

inicio de las obras de pavimentación en los caminos de Buda / Ayuntamiento de Llanes

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María Terente Nicieza

Llanes

El Ayuntamiento de Llanes ha iniciado las obras de pavimentación de dos caminos en la localidad de Buda, una actuación adjudicada por 40.293 euros y con un plazo máximo de ejecución de tres meses.

Los trabajos permitirán rehabilitar dos vías rurales cuyo firme de hormigón presenta un estado deficitario, con acumulación de tierra, grietas y baches. La intervención forma parte de un contrato dividido en cuatro lotes, adjudicado en conjunto por más de 222.500 euros.

Nuevo firme

Las obras contemplan la pavimentación de ambos caminos con una losa de hormigón armado de 12 centímetros de espesor. Antes de extender el nuevo firme, se realizarán tareas de limpieza y desbroce de los tramos, además del saneamiento de la base.

La actuación busca mejorar las condiciones de circulación en estos caminos de Buda y corregir el deterioro acumulado en las dos vías.

Drenaje y escorrentías

En uno de los caminos se sustituirá el tubo salvacunetas situado al inicio del trazado y se instalará un drenaje al final de la vía para recoger las aguas que afloran actualmente en la calzada.

En el segundo tramo se rebajará la rasante en un punto concreto para impedir que las aguas pluviales lleguen a una edificación próxima. Además, se rellenará el final del camino con zahorra artificial, con el objetivo de reducir el desnivel existente respecto a la carretera principal.

Cuatro actuaciones

La pavimentación de los caminos de Buda constituye uno de los cuatro lotes incluidos en el contrato municipal. Los trabajos previstos en Bricia ya han finalizado, mientras que los de Póo se encuentran en ejecución y queda pendiente la intervención programada en La Pesa de Pría.

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El Ayuntamiento enmarca esta inversión en los planes municipales de conservación de la red rural, que incluyen actuaciones de desbroce y bacheo, así como mejoras de caminos y servicios en los pueblos del concejo.

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