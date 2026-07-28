Quejas por un acceso a la playa en La Isla tras sufrir una caída un octogenario
Vecinos y habituales denuncian que la calleja de la Arena, donde tuvo lugar el accidente, es un lugar "conflictivo" y demandan medidas para minimizar su riesgo
Nacho Blanco
Accidente en la calleja de la Arena, en uno de los accesos a la playa de La Isla, en Colunga. Un vecino de avanzada edad, de más de 80 años, sufrió una aparatosa caída que le causó una brecha en la cabeza y heridas en la mano y el antebrazo. El incidente ocurrió en un tramo considerado como "conflictivo" y de "alto riesgo" por parte de los vecinos, al ser utilizado por lugareños y veraneantes como vía de acceso a la playa.
Se trata de una calleja "angosta y conflictiva", denuncian habituales de la zona, que cuenta con aparcamiento y doble sentido de circulación, lo que añade cierto grado de peligrosidad al tramo para niños o personas con movilidad reducida. Es por eso que los vecinos piden al Ayuntamiento que "se adopte alguna medida" para minimizar dicho riesgo.
El accidentado permaneció sobre el asfalto más de media hora, ya que la única ambulancia operativa en la zona estaba atendiendo una emergencia, y la opción del desplazamiento de un médico procedente de Colunga no se llegó a ejecutar. Durante ese tiempo, la víctima fue atendida por dos enfermeras que andaban de paso, hasta que un vecino pudo trasladar al herido en su coche particular al Centro de Salud de Colunga para ser tratado.
Los vecinos tambiém reclaman un refuerzo en la flota de ambulancias de la zona y una mejor preparación ante incidentes de este tipo durante el periodo estival. Esta temporada atrae a miles de turistas al concejo y a menudo hace que este tipo de accesos se encuentren congestionados.
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