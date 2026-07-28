Ribadesella concluye las obras en La Cuesta con mejoras en la seguridad para vehículos y peatones
La actuación alcanza también el acceso a la estación de autobuses y carreteras de cuatro pueblos
María Terente Nicieza
Ribadesella ha concluido la renovación del firme de La Cuesta, la vía que conecta la calle Villar y Valle con la rotonda del Cementerio. La intervención busca reforzar la seguridad de vehículos y peatones en un tramo con más del 23% de desnivel, donde el pavimento presentaba un notable deterioro.
Pavimento antideslizante
La actuación ha dotado a La Cuesta de un acabado que imita el adoquinado, realizado mediante impresión sobre el asfalto, además de una pintura antideslizante para mejorar la adherencia en esta empinada calle riosellana.
El vial incorpora también una franja reservada para el paso de peatones, delimitada y repintada en color azul. El recorrido está señalizado con figuras esquemáticas de viandantes impresas en blanco sobre el pavimento y una línea reflectante que separa el espacio peatonal de la calzada.
Actuaciones en el concejo
Los trabajos, ejecutados por una empresa externa, han incluido además la mejora del pavimento en otros puntos del concejo. Entre ellos figuran la rampa de salida desde la travesía de la Iglesia hacia Villar y Valle, el acceso a la estación de autobuses y el cruce de la carretera AS-379 con la calle Palacio Valdés.
La intervención se ha extendido asimismo a varios viales de Camangu, Meluerda, Alea y Xuncu, localidades que ya figuraban entre los puntos previstos en el contrato municipal de conservación de carreteras.
El conjunto de las obras ha supuesto una inversión de 80.000 euros, destinada a reparar firmes deteriorados y mejorar las condiciones de circulación en zonas urbanas y rurales del municipio.
Próxima intervención
El Ayuntamiento prevé retomar tras el verano la mejora de otros viales. Entre las actuaciones programadas figura la adecuación de la calle Fonte del Cai, acceso al aparcamiento de La Atalaya y al polideportivo del colegio público.
La calle presenta un firme deteriorado y una pendiente acusada, dos condiciones que hacen necesaria una intervención para mejorar la seguridad y la circulación en este acceso de Ribadesella.
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