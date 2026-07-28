Ribadesella prepara seis días de fiesta para el 88.º Descenso Internacional del Sella
El programa reunirá desde el lunes 3 propuestas infantiles, música y actos dedicados a la historia de la prueba
María Terente Nicieza
Ribadesella celebrará del 3 al 8 de agosto la Semana de Piragües, una programación que acompañará la 88.ª edición del Descenso Internacional del Sella con actividades infantiles, actos vinculados a la historia de la prueba, música y los tradicionales eventos de la jornada del descenso.
La agenda arrancará el lunes 3 de agosto, a las 20.00 horas, con la presentación de la Semana de Piragües en la plaza Reina María Cristina.
Actividades previas
El martes 4, la plaza Reina María Cristina acogerá a las 19.00 horas el taller infantil y juvenil "Crea Sella".
El miércoles 5 comenzará con la primera edición internacional del Mini Sella, prevista a las 12.00 horas. Media hora después, a las 12.30, tendrá lugar el descubrimiento de la placa de los vencedores de 2025 y el izado de banderas en el Paseo de los Vencedores.
La jornada del miércoles continuará a las 14.00 horas con un desfile y concluirá a las 23.00 horas con la actuación de la orquesta "La Misión" en Campu Les Rolles.
El Sella, protagonista
El jueves 6 de agosto, a las 11.00 horas, se disputará una prueba de contrarreloj en la ría de Ribadesella.
La plaza Reina María Cristina será escenario, a las 16.30 horas, del sorteo del orden de salida y, a las 19.00 horas, de la presentación de los palistas y clubes riosellanos.
También el jueves, a las 20.00 horas, se celebrará el coloquio "Ribadesella, alma del Sella: pasado, presente y futuro". La noche se cerrará con la orquesta "Grupo Ráfaga", a partir de las 23.00 horas, en la plaza Nueva.
La música seguirá el viernes 7, cuando la orquesta "Orquesta Eureka" actuará en la plaza Nueva a las 23.00 horas.
Jornada del descenso
El sábado 8 de agosto, día del 88.º Descenso Internacional del Sella, comenzará a las 10.00 horas con el desfile previo a la salida en Arriondas.
La salida de la prueba está fijada a las 12.00 horas en Arriondas. A esa misma hora, la plaza Reina María Cristina de Ribadesella ofrecerá la retransmisión en pantalla gigante del descenso.
El programa de la tarde incluye la recepción del Tren del Sella a las 14.40 horas en la estación de Lloviu, la comida en los Campos de Oba a las 15.30 y el Desfile de Campeones del Sella por Ribadesella a las 20.00 horas.
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