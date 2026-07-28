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Ribadesella prepara seis días de fiesta para el 88.º Descenso Internacional del Sella

El programa reunirá desde el lunes 3 propuestas infantiles, música y actos dedicados a la historia de la prueba

Participantes en una pasada edición del Descenso Internacional del Sella

Participantes en una pasada edición del Descenso Internacional del Sella / Alfredo Canteli / Mario Canteli

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María Terente Nicieza

Ribadesella

Ribadesella celebrará del 3 al 8 de agosto la Semana de Piragües, una programación que acompañará la 88.ª edición del Descenso Internacional del Sella con actividades infantiles, actos vinculados a la historia de la prueba, música y los tradicionales eventos de la jornada del descenso.

La agenda arrancará el lunes 3 de agosto, a las 20.00 horas, con la presentación de la Semana de Piragües en la plaza Reina María Cristina.

Actividades previas

El martes 4, la plaza Reina María Cristina acogerá a las 19.00 horas el taller infantil y juvenil "Crea Sella".

El miércoles 5 comenzará con la primera edición internacional del Mini Sella, prevista a las 12.00 horas. Media hora después, a las 12.30, tendrá lugar el descubrimiento de la placa de los vencedores de 2025 y el izado de banderas en el Paseo de los Vencedores.

La jornada del miércoles continuará a las 14.00 horas con un desfile y concluirá a las 23.00 horas con la actuación de la orquesta "La Misión" en Campu Les Rolles.

El Sella, protagonista

El jueves 6 de agosto, a las 11.00 horas, se disputará una prueba de contrarreloj en la ría de Ribadesella.

La plaza Reina María Cristina será escenario, a las 16.30 horas, del sorteo del orden de salida y, a las 19.00 horas, de la presentación de los palistas y clubes riosellanos.

También el jueves, a las 20.00 horas, se celebrará el coloquio "Ribadesella, alma del Sella: pasado, presente y futuro". La noche se cerrará con la orquesta "Grupo Ráfaga", a partir de las 23.00 horas, en la plaza Nueva.

La música seguirá el viernes 7, cuando la orquesta "Orquesta Eureka" actuará en la plaza Nueva a las 23.00 horas.

Jornada del descenso

El sábado 8 de agosto, día del 88.º Descenso Internacional del Sella, comenzará a las 10.00 horas con el desfile previo a la salida en Arriondas.

La salida de la prueba está fijada a las 12.00 horas en Arriondas. A esa misma hora, la plaza Reina María Cristina de Ribadesella ofrecerá la retransmisión en pantalla gigante del descenso.

Noticias relacionadas

El programa de la tarde incluye la recepción del Tren del Sella a las 14.40 horas en la estación de Lloviu, la comida en los Campos de Oba a las 15.30 y el Desfile de Campeones del Sella por Ribadesella a las 20.00 horas.

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