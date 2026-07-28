La sorprendente revelación de la actriz Ana Fernández, novia de Adri Roma (Marlon), tras sus vacaciones en Asturias: "Es la tierra de mi tatarabuelo"
"Qué bien lo hemos pasado, qué rápido ha pasado... Queremos volver", afirma la intérprete, que ha estado por Llanes y bajando el Sella en canoa
A la actriz Ana Fernández, famosa por series como "Los Protegidos" y "Las chicas del cable", le une algo más con Asturias que su novio Adri Roma, el cantante de la banda "Marlon", que es de Salinas (Castrillón). "Es la tierra de mi tatarabuelo", reveló la intérprete en sus redes sociales, tras compartir con sus seguidores sus vacaciones familiares en el Principado.
"Han sido ansiadas, exprimidas y ha habido tiempo para todo: perritos, pareja, visitas, playa, canoas, buena comida y final del Mundial", escribió Ana Fernández, que llegó a Asturias con toda la "tropa": su familia perruna. "Qué bien lo hemos pasado, qué rápido ha pasado... Queremos volver", añadió con una mezcla de felicidad y amargura.
Adri Roma también ha compartido en sus redes sociales varias fotografías en su querida Asturias: en las paradisiacas playas de Llanes, bajando el Sella en canoa, escanciando sidra, comiendo cachopo... "Por Asturias y Galicia, por mi tierrina, seguramente mis lugares favoritos, comiendo y bebiendo bien, tocando con la banda, durmiendo, desconectando, haciendo buenos planes, bajando el Sella, bañándome en las mejores playas, con el agua fresquita, celebrando la victoria de España, con mi novia y mis perros, mi familia, ojalá durase todo el año, ojalá parar el tiempo justo ahí, para siempre, pero el tiempo sigue, la rueda sigue girando y yo tendré que girar con ella… habrá que seguir…", comentó.
Precisamente, Adri Roma estuvo hace unos días en El Nautico, en San Vicente Do Mar. Este chiringuito, situado en la playa de la Barrosa, causa sensación todos los veranos con sus conciertos secreto y no hay día sin largas colas en sus inmediaciones. El negocio que gestiona desde hace más de tres décadas el empresario Miguel de la Cierva solo pone una fecha y la hora. El artista es una incógnita, pero a menudo es un cantante de renombre.
Adri Roma comparte escenario con el guitarrista que hará abuela por primera vez a Lydia Bosch. Se trata del músico avilesino Juan Fernández Castaño, que sale desde hace años con la hija influencer de la actriz, Andrea Molina, ahora embarazada.
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