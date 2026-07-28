Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes

Santiago Abascal ha disfrutado en Asturias de sus vacaciones soñadas: con su familia (su mujer, Lidia Bedman, y sus tres hijos, Jimena, Santiago y el pequeño Hernán, de tan solo dos años) en un pueblo alejado de los focos, de 200 habitantes. Durante dos semanas, el líder nacional de Vox ha tenido tiempo para recorrer tanto el interior de la zona oriental del Principado como su costa. De hecho, durante sus primeros días en la región, la familia Abascal Bedman estuvo en Llanes y sus playas. En la localidad más turística de Asturias se le vio en yate.

Con casa alquilada en Benia de Onís, la parada en Covadonga era casi obligada. Abascal visitó el Real Sitio y se hizo fotos con Pelayo, la basílica y la Santa Cueva. Tampoco faltó el viaje hasta los Lagos en un día de orbayo y niebla. "Recuerdos de Asturias con lluvia, en la cuna de España. En Picos de Europa sin ver los lagos de la niebla, el queso Gamonéu entre mis top, aunque soy muy fan del cabrales", escribió en sus redes sociales Lidia Bedman.

Visita a una quesería de alta montaña

De hecho, la familia caminó durante varios kilómetros para llegar a la quesería de Enrique Remis que Rosa y Rubén tienen a 1.100 metros de altitud en la Majada de Belbín, en pleno corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa.

"Rubén y Sara son una pareja de pastores asturianos que comparten en sus redes sociales cómo elaboran su queso y cómo es la vida en los Picos de Europa. Si tenéis la oportunidad, os recomiendo seguirles. Traer a mis hijos hasta aquí, para ver cómo se elabora el auténtico queso Gamonéu del Puerto, y poder contarles que su bisabuelo también fue pastor de ovejas y que su bisabuela hacía el queso a mano, de la misma manera, ha sido uno de esos momentos que no se olvidan. Hay historias que no se aprenden en los libros, se viven", manifestó la mujer de Abascal.