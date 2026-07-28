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Villar festeja los cien años de Josefina Allende

La vecina de Onís celebró su centenario rodeada de su familia

Celebración de los cien años de Josefina Allende

Celebración de los cien años de Josefina Allende / Pepillo Remis

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María Terente Nicieza

Onís

Josefina Allende Gutiérrez celebró este lunes sus cien años en Villar, en el concejo de Onís. La centenaria recibió la felicitación del alcalde, José Manuel Abeledo, que acudió a la localidad para acompañarla en una fecha tan señalada.

El regidor trasladó sus mejores deseos a Josefina Allende con motivo de una celebración que reunió el reconocimiento y el cariño hacia una vecina que alcanza el cumpleaños número 100.

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