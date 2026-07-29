La Benéfica y el Antiguo Balneario de Borines vuelven a llenar de arte y cultura uno de los espacios históricos de Piloña

La Benéfica de Piloña presenta una nueva edición de Artistes Benéficos, el proyecto que desde hace cuatro años reúne creación artística, apoyo a la cultura y recuperación de espacios singulares del concejo. La programación de este verano tendrá como escenario, un año más, el Antiguo Balneario de Borines, gracias a la colaboración con Borines Manantial de Cultura.

La apertura al público tendrá lugar el sábado 1 de agosto a las 12:00 horas, con una jornada inaugural abierta y gratuita. El programa comenzará con un vermú musical a cargo de WyllyW y contará también con la propuesta gastronómica de Setadebosque, basada en la seta shiitake cultivada en la propia zona.

Esta cuarta edición de Artistes Benéficos tiene como eje central el Mercáu d’Arte, una exposición colectiva que reúne obras de 60 artistas seleccionados a través de una convocatoria pública. Pintura, escultura, textil y otros lenguajes y materiales convivirán durante más de un mes en las salas del antiguo balneario.

El Mercáu d’Arte nació con una doble voluntad: abrir nuevos espacios para que artistas de perfiles y disciplinas diversas puedan mostrar y vender su trabajo y, al mismo tiempo, facilitar el acceso del público a la creación artística contemporánea con obras en diferentes rangos de precio.

La iniciativa mantiene, además, el carácter solidario que ha acompañado a Artistes Benéficos desde sus inicios. La mitad del importe de cada obra vendida se destina directamente a quien la ha creado, mientras que la otra mitad contribuye a sostener el proyecto de La Benéfica, completar el equipamiento del antiguo teatro rehabilitado de Infiesto y hacer posible su actividad cultural.

Dos espacios históricos, nuevos usos

La colaboración entre La Benéfica y el Borines Manantial de Cultura es también uno de los elementos centrales del proyecto. Dos edificios históricos del concejo encuentran hoy nuevos usos vinculados a la cultura y a la vida comunitaria.

La iniciativa muestra cómo la colaboración entre proyectos culturales puede contribuir no solo a recuperar patrimonio, sino también a resignificar espacios que forman parte de la memoria del territorio y devolverlos a la vida cotidiana a través de nuevos usos.

Esta colaboración permite, además, ampliar y descentralizar la programación cultural dentro del propio concejo, generando actividad en distintos núcleos y demostrando las posibilidades de los espacios patrimoniales como lugares de creación, encuentro y acceso a la cultura.

Artistes Benéficos propone así una programación cultural durante el mes de agosto que amplía la oferta habitual de actividades estivales y acerca al medio rural propuestas relacionadas con las artes visuales, la literatura, la edición y la música.

Un mes de arte, libros y música

El Mercáu d’Arte será el punto de partida de una programación que se desarrollará durante diferentes fines de semana de agosto en el Antiguo Balneario de Borines.

El 9 de agosto, a las 12:30 horas, tendrá lugar la presentación de Memorias de un Pepín, del Colectivo BERDE y José Luis López, Pepín. La publicación recopila poemas experimentales del autor ilustrados por el grupo de creadores del programa Laboratorio BERDE, en una obra colectiva protagonizada por personas con diversidad funcional.

El 23 de agosto, también a las 12:30 horas, se presentará La Apócrifa Historia del Hércules Enamorado y de su León Emasculado, escrita por Sergio Mariano Colina e ilustrada por Marcel R. Juliana. La actividad contará con la participación de Marcel R. Juliana e Ignacio Somovilla, director de la editorial Encyclopaedia Botanica, que conversarán en torno a la publicación.

La programación se cerrará el 30 de agosto, a las 12:30 horas, con un concierto acústico de Janire Mañes y María Silva, dedicado a la música tradicional brasileña.

Todas las actividades serán gratuitas.

Fechas y horarios

El Mercáu d’Arte podrá visitarse en el Antiguo Balneario de Borines del 1 de agosto al 6 de septiembre.

Los horarios de apertura serán los viernes, de 18:00 a 20:00 horas; los sábados, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas; y los domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

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Con esta nueva edición, La Benéfica y Borines Manantial de Cultura consolidan una colaboración que busca activar el patrimonio desde la cultura y generar nuevas oportunidades para encontrarse con la creación artística contemporánea en el medio rural.