El caballo asturcón, protagonista de un nuevo centro de interpretación construido en Piloña con fondos europeos

El concejo de Piloña ha estrenado un nuevo recurso turístico, centrado en una de las razas equinas autóctonas más emblemáticas de Asturias. El Centro de interpretación del caballo asturcón ha abierto sus puertas para divulgar la historia y el proceso de recuperación de una especie que ha encontrado el entorno de la sierra del Sueve su principal bastión de conservación. La infraestructura forma parte de un paquete de cuatro actuaciones impulsadas por el Gobierno del Principado con una inversión de 842.500 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU.

El nuevo centro de interpretación se suma a otras tres actuaciones ejecutadas en el concejo gracias a la Acción de Cohesión en Destino (ACD) Sueve 2023, integrada en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística. Entre ellas figura la construcción de una senda peatonal y cicloturista que conecta Infiesto con Espinaréu, una infraestructura pensada tanto para visitantes como para residentes.

Mejoras en el entorno de La Cueva

También se han acondicionado los espacios públicos del entorno del santuario de la Virgen de la Cueva, donde las obras han incluido la mejora de accesos y del área recreativa, la construcción de una pérgola de madera, un parque infantil, una nueva acera perimetral y la renovación de elementos de contención y seguridad, además de la instalación de contenedores soterrados. El conjunto de estas intervenciones ha transformado uno de los enclaves de encuentro más relevantes del concejo.

Inauguración del centro de interpretación del caballo asturcón. / A. I.

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, visitó las instalaciones del centro de interpretación del caballo asturcón acompañada por el alcalde de Piloña, Iván Allende (PSOE). Durante el recorrido, la responsable autonómica subrayó que estas intervenciones responden al modelo turístico que promueve el Ejecutivo asturiano, basado en la sostenibilidad y en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural como ejes del desarrollo local.

Objetivo, diversificar la oferta turística

Llamedo incidió en la filosofía que, a su juicio, guía la gestión de los fondos europeos por parte del Principado. "Las inversiones en turismo tienen más sentido cuando mejoran la experiencia de quienes nos visitan y también la calidad de vida de quienes viven aquí todo el año", señaló.

"Ese es el modelo por el que apostamos, con actuaciones que hacen más atractivos nuestros destinos y, al mismo tiempo, dejan mejores espacios públicos para la ciudadanía", añadió la vicepresidenta, que subrayó que este tipo de proyectos permiten "diversificar la oferta turística", favorecer una "distribución más equilibrada de los flujos de visitantes" y fortalecer "la competitividad de los destinos a partir de sus propios recursos".

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Asturcón, "símbolo de Asturias"

Respecto al Centro de Interpretación del caballo asturcón, Llamedo destacó su valor como herramienta para acercar tanto a turistas como a vecinos la trayectoria de una raza, "símbolo de Asturias", que ha estado históricamente vinculada a la sierra del Sueve y a la identidad de Piloña. "El asturcón forma parte de nuestra identidad colectiva. Este nuevo equipamiento ayuda a conservar ese legado, a darlo a conocer y a incorporarlo como un atractivo turístico basado en la autenticidad y el respeto por el territorio", apuntó.