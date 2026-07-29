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Cangas de Onís reclama más vivienda pública ante la creciente demanda residencial

El gobierno local insta al Principado y al Estado a movilizar recursos para hacer frente a no de los mayores retos del concejo

Terrenos de la Vega de Contranquil, en Cangas de Onís

Terrenos de la Vega de Contranquil, en Cangas de Onís / J. M. Carbajal / J. M. C.

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María Terente Nicieza

Cangas de Onís

El Ayuntamiento de Cangas de Onís reclama al Gobierno del Principado y al Gobierno de España una mayor implicación para ampliar el parque de vivienda pública en el concejo, ante las dificultades de familias y jóvenes para acceder a un hogar.

El equipo de gobierno municipal considera que el acceso a la vivienda es uno de los principales retos de Cangas de Onís y pide a ambas administraciones que movilicen los recursos disponibles para incrementar la oferta de inmuebles públicos y protegidos.

Vivienda vacía

El Ayuntamiento solicita al Principado la adjudicación de la vivienda de VIPASA que permanece vacía en Cangas de Onís, con el fin de evitar que un recurso de titularidad pública siga sin utilizarse mientras existe demanda residencial en el municipio.

El gobierno local sostiene que esta vivienda podría contribuir a dar respuesta a parte de las necesidades de vecinos que encuentran dificultades para acceder al mercado residencial, especialmente jóvenes que buscan emanciparse y familias que pretenden establecerse en el concejo.

Suelo público disponible

El Consistorio también insta al Principado y al Ejecutivo central a aprovechar el suelo y los edificios de su propiedad en el municipio para promover nuevas viviendas públicas y protegidas.

La petición forma parte de las reivindicaciones trasladadas por el equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura. El Ayuntamiento ya expuso al consejero de Vivienda la necesidad de aumentar la oferta residencial en Cangas de Onís y las posibilidades existentes para impulsar actuaciones en el concejo.

Vega de Contranquil

De forma paralela, el Ayuntamiento avanza en sus propios proyectos para ampliar la oferta residencial. Entre ellos figura el desarrollo de los terrenos de la Vega de Contranquil, donde se prevé construir dos bloques de vivienda protegida.

El gobierno municipal considera esta actuación estratégica para facilitar el acceso a un hogar, favorecer la llegada de nuevas familias y contribuir a fijar población en Cangas de Onís. La iniciativa se enmarca en la respuesta local al reto demográfico y a la necesidad de reforzar el desarrollo económico y social del municipio.

Llamamiento institucional

El equipo de gobierno defiende que garantizar el acceso a una vivienda digna resulta esencial para favorecer la emancipación juvenil y permitir que quienes quieran desarrollar su proyecto vital en Cangas de Onís puedan hacerlo.

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"Nuestro compromiso es seguir trabajando para resolver los problemas de los vecinos y vecinas de Cangas de Onís. La vivienda no puede seguir siendo un obstáculo para quienes quieren desarrollar aquí su proyecto de vida. Es el momento de que todas las administraciones sumemos esfuerzos y apostemos de manera decidida por incrementar la vivienda pública en nuestro municipio", concluye el equipo de gobierno.

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