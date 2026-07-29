Después de gaitero, bailarín: José Ángel Hevia revoluciona las fiestas de Llanes uniéndose a la popular danza de Santana y anuncia nuevo proyecto

Después de gaitero, bailarín. José Ángel Hevia, el gaitero asturiano más internacional, revolucionó hace unos días las fiestas de Llanes con su participación en la popular danza de Santana. Como si fuera uno más, Hevia cantó y bailó en la plaza de la iglesia. El popular músico aprovechó el momento álgido de la festividad para grabar el videoclip de su nuevo proyecto, que saldrá a la luz "en las próximas semanas".

"Ayer tuve el placer de compartir la danza de Santana con la gente de Llanes. Como reza su letra : 'Somos de la Madalena, de San Roque y de la Guía'. Estuvimos grabando videoclip para el próximo proyecto que verá la luz en unas semanas. Un proyecto muy basado en hechos reales. Gracias a la Cofradía de Pescadores de Llanes. Y fue un día completo porque a mediodía disfrutaba de la danza de San Juanón en Nueva", escribió en sus redes sociales.

La imagen de Santa Ana volvió a navegar este domingo por la costa de Llanes en una de las citas más singulares de las celebraciones dedicadas a la patrona marinera. Vecinos y visitantes acompañaron los actos religiosos y festivos de una jornada marcada por el recuerdo a quienes perdieron la vida en la mar. La programación arrancó con la solemne función religiosa en honor de Santa Ana, cantada por el Coro Parroquial. Finalizada la ceremonia, la imagen fue trasladada hasta el barco “Santa María”, desde el que inició la tradicional procesión por el mar.

Durante la travesía se elevó una oración por los marineros fallecidos. El gaitero Hevia acompañó con su música tanto el recorrido marítimo como la interpretación de la salve, sumando sus sones a uno de los momentos más señalados de la celebración.

Una vez finalizada la procesión marítima, la comitiva se dirigió de nuevo a la capilla para devolver la imagen de Santa Ana a su templo. La parte más solemne de la fiesta concluyó con la tradicional danza prima.