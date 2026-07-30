La carrera de montaña al Picu Benzúa regresa este sábado a Los Carriles con 70 inscritos hasta el momento
La organización homenajeará al corredor Juan Ramón Gutiérrez, poseedor del récord de la prueba con 39 minutos y 5 segundos
Los Carriles, en el concejo de Llanes, será sede este sábado, 1 de agosto, de la XXIX Subida al Picu Benzúa, una carrera de montaña que comienza y termina en la Iglesia de San Julián de Los Carriles. El recorrido, de casi 7 kilómetros con 600 metros de desnivel positivo acumulado, atraviesa parte del pueblo y asciende por el monte hasta alcanzar la cima del Benzúa que tiene una altitud de 723 metros.
Tras la salida, a las 18:00 horas, los participantes se encontrarán con una primera parte de asfalto de unos 2 kilómetros y a continuación 1,5 kilómetros de terreno montañoso con zonas muy técnicas a causa del desnivel y la presencia de roca caliza. Una vez alcanzada la cumbre se realiza el descenso por el mismo itinerario hasta la meta, de nuevo en la Iglesia de San Julián.
Espicha tras la prueba
Tras la carrera, a partir de las 20:30 horas, se desarrollará la entrega de trofeos y premios, que incluyen cestas de productos para los tres mejores corredores de las categorías absolutas masculinas y femeninas, y para el mejor corredor local. Habrá también espicha para los participantes.
El cartel de este año, protagonizado por Juan Ramón Gutiérrez, hace alusión al récord de la carrera, completada por este corredor en 39 minutos 5 segundos en la edición de 1995. Participaron en la presentación de la prueba la concejala de Deportes, Mónica Remis, junto a Juan Ramón Gutiérrez Gutiérrez, Víctor Manuel Ruenes Piquero y Manuela Ruenes Lobeto, en representación de la Comisión de Fiestas y de la organización de la carrera.
Hasta el momento la carrera cuenta con 70 corredores inscritos. Las inscripciones permanecen abiertas en: https://inscripciones.empa-t.com/.../xxix-subida-al-picu.../
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