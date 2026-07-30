José Luis Alonso, de 31 años, es pastor y vive en una majada cerca de los Lagos de Covadonga: "Tengo un centenar de cabras, 30 vacas y 240 ovejas, y hay cuidarlas cada día, desde el amanecer"

A sus 31 años, José Luis Alonso es el más joven de los cuatro elaboradores de Gamonéu que aún mantienen sus rebaños en los puertos de Picos de Europa y que producen quesos en las majadas. Desde niño, este cangués quiso seguir los pasos de su abuelo, Paulino Alonso, y en la actualidad, regenta la quesería Uberdón, que produce piezas de altísima calidad y exigencia. Los quesos son ahumados y, después, tienen que pasar un mínimo de tres meses de maduración en una cueva de los Picos.

"Siempre me gustó, veía a mi abuelo y quería ser como él; es para lo que valgo", confiesa. Fue con 22 años cuando hizo realidad su sueño y se trasladó con su ganado a la majada de Gumartini, muy cerca de los lagos de Covadonga y en concreto de Enol. Alonso tiene un centenar de cabras, 30 vacas y 240 ovejas: "Tienes que cuidarlas cada día, desde el amanecer". La suya, afirma, es una profesión que "tiene que gustar muchísimo para poder aguantar cuando viene una mala racha; hay que estar ahí cada día".

José Luis Alonso, el pastor más joven de Picos de Europa / JULIAN RUS / LNE

Muy encima del queso

"Conozco chicos de por aquí a los que les gusta el ganado, lo hacen bien, sí, y quieren dedicarse a ello. Pero lo del pastoreo y hacer queso ya es otra cosa. Cuando tienes 20 años, después de dar de comer a las vacas te apetece salir, irte a tomar algo con los amigos. Pero hay veces que no puedes si quieres hacer las cosas bien. Hay que estar encima del queso, muy pendiente. Esto es muy cansado y exigente", asegura.

Tan exigente que apenas hay vacaciones. En el mejor de los casos, cuatro o cinco días. José Luis, que recibió en 2023 en Madrid Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven Alimentos de España y también fue galardonado con el Asturiano del mes de LA NUEVA ESPAÑA, comparte su pasión con su tío Santi. Los dos forman parte de la última estirpe de ganaderos que desde hace 6.000 años moldean con su actividad el paisaje del Paraíso Natural asturiano.

José Luis Alonso, con sus ovejas, en la vega de Enol. / LNE

"No me avergüenzo"

José Luis reivindica su profesión e insiste en que no se avergüenza de ser lo que es. "Yo no me escondo para nada. Soy ganadero y seré burro, pero siendo buena gente. No me avergüenzo. A mí me preguntan en medio de Oviedo ante mil personas qué eres y digo: pastor. Ninguna profesión tiene que avergonzarse de ella. Yo conocía a una chavala y le decía la verdad: quiero ser pastor", cuenta. Y pastor acabó siendo. Y con éxito.

La amenaza del lobo

La principal batalla de este joven pastor son los lobos y el matorral en los montes. "Son dos cosas las que pedimos: limpiar el monte y matar lobos. Na más. Piensa la gente que nos quejamos de vicio, pero es que con el lobo no tenemos vida. Los animales no tienen vida. Y la libertad es fundamental, sobre todo para las cabras. Yo aquí tengo mastines, pero no es una medida que te garantice que maten lobos", se queja.