Llanes, capital quesera de Asturias este domingo: Cabrales, Gamonéu, Los Beyos, Peñamellera...
La villa celebra el XXXVII Certamen de quesos del Oriente, con exposición y venta de productos locales
La villa de Llanes ha convocado para este domingo, 2 de agosto, el XXXVII Certamen de quesos del oriente de Asturias. La exposición y venta de productos se ubicará en la plaza de Santa Ana, en el casco antiguo de la capital del concejo, de forma continuada en horario de 10:00 a 21:00 horas. Además de su procedencia local, la muestra garantiza que los quesos han sido elaborados en la propia explotación que los comercializa, requisito indispensable para participar en este certamen.
Más allá de las distintas variedades de quesos elaboradas en el concejo de Llanes, en este certamen participarán también productores de quesos de Cabrales, Peñamellera, Gamonéu o Los Beyos, entre otras variedades elaboradas en la comarca. La muestra de este año estará centrada en la exposición y venta de quesos, con mínima presencia de otros productos artesanos, que se reduce a un puesto de anchoas artesanas, otro de panes tradicionales, y un bar a cargo de la Asociación Cultural San Patricio de Pancar. Además de los puestos de exposición y venta, el certamen se verá amenizado con música tradicional asturiana, en dos sesiones de mañana y tarde.
Listado de participantes
Del concejo de Llanes
- Quesería Inés Granda (Pría)
- Quesería Picurriellu (Pie de la Sierra)
- Quesería Porrúa (Porrúa)
De la comarca oriental
- Quesería Hnos. Monje (Peñamellera Baja)
- Quesería La Chivita (Peñamellera Baja)
- Quesería Asiegu (Cabrales)
- Quesería Soberón (Arenas de Cabrales)
- Quesería del Cares (Arenas de Cabrales)
- Quesería Ca Llechi (Piloña)
- Quesería Priédamu (Cangas de Onís)
- Quesería D´Onao (Cangas de Onís)
- Quesería Finca La Prunal (Bobia de Onís)
- Quesería Toriello (Cangas de Onís)
- Quesería Pregodón (Amieva)
Queserías invitadas
- Quesería Alejandro Casielles 1913 (Siero)
- Quesería Temía (Grao)
Otros productos llaniscos
- Anchoas Ballota (Cué)
- Sidra y Vinagre de Sidra Valleoscuru (Tresgrandas)
Visitas guiadas a la capilla de Santa Ana
Por otro lado, en coincidencia con el XXXVII Certamen de Quesos del Oriente, la Cofradía de Pescadores de Llanes abrirá al público las puertas de la capilla de Santa Ana, en la plaza de Cimadevilla, a la que se realizarán visitas guiadas en horario de mañana de 12:00 a 14:00 h. y por la tarde de 17:00 a 19:00 h.
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