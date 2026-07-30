Llanes inicia la renovación de la plaza de Lledías para "eliminar encharcamientos" y "realzar su identidad"
El Ayuntamiento de Llanes invierte 24.900 euros en una actuación con un plazo de ejecución de cuatro meses
El Ayuntamiento de Llanes ha iniciado las obras para la renovación de la plaza de Lledías (Lledíes), una actuación largamente demandada por los vecinos de la localidad para solventar los problemas de encharcamiento que sufre el espacio y dotarlo de un nuevo diseño que refuerce la identidad del pueblo.
Las obras, que han sido adjudicadas en 24.900 euros y cuentan con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses, consistirán en la renovación integral del pavimento de la plaza, y responden a la necesidad de eliminar los charcos que se forman en la superficie desde hace años debido a la insuficiente pendiente del actual suelo de piedra natural, dificultando su uso para actividades tan tradicionales como los ensayos del grupo de bailes de Lledías.
Petición de los vecinos
Además de corregir este problema, el proyecto recoge una petición expresa de los vecinos del pueblo: la incorporación de un diseño de un "raposu" en el pavimento. La decoración del zorro se realizará sobre el nuevo pavimento de aglomerado impreso, que se extenderá sobre el firme existente para ahorrar costes, garantizando al mismo tiempo una base estable y las pendientes adecuadas para un drenaje eficiente.
Para garantizar la evacuación del agua, se creará un único plano de drenaje con una pendiente transversal del 2% hacia la cuneta perimetral, que también será renovada. Se prestará especial atención al entorno de la fuente, donde se respetarán las cotas actuales y se establecerá una pendiente del 3%. El proyecto contempla la demolición de la cuneta existente para construir una nueva de sección triangular de hormigón en masa, así como la adecuación de los accesos para garantizar la accesibilidad.
Lugar de encuentro
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha manifestado que la mejora de los espacios públicos de los pueblos es "una prioridad para este equipo de gobierno. Esta actuación en Lledías no solo soluciona un problema que afecta a la vida diaria de los vecinos, sino que también crea un lugar de encuentro que pone en valor su cultura y su identidad".
Esta obra forma parte de las múltiples inversiones que el Consistorio llanisco está realizando para la mejora de infraestructuras en el concejo, sumándose a otras intervenciones recientes de pavimentación en caminos y plazas de diferentes localidades.
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