El PSOE acusa al PP de bloquear la construcción de viviendas, los juzgados, el centro de salud y el centro de día en Cangas de Onís

El PSOE de Cangas de Onís ha acusado el gobierno de Cangas de Onís, que encabeza José Manuel González Castro, del PP, de bloquear la construcción de vivienda, el futuro centro de salud, unos nuevos juzgados y el centro de día. La secretaria general de la Agrupación socialista de Cangas de Onís, Vanesa González, contrapone "la ambiciosa política de vivienda del Principado con la inacción local". Según sostiene, el Gobierno de Asturias pondrá "los fondos y la voluntad", pero "donde no hay suelo municipal solo hay titulares".

El debate sobre la disponibilidad de suelo para vivienda protegida en Cangas de Onís ha vuelto a la primera línea política municipal. La secretaria general del PSOE local, Vanesa González, ha denunciado este miércoles que la falta de desarrollo urbanístico en el concejo no solo dificulta el acceso a una vivienda asequible, sino que impide además "la llegada de infraestructuras esenciales" a la capital canguesa.

El compromiso del Principado

La dirigente socialista ha puesto el foco en la necesidad de terrenos disponibles para proyectos que van más allá de la promoción residencial. "Cangas de Onís no solo necesita suelo para construir viviendas; necesita suelo para garantizar su futuro", resalta. A su juicio, sin parcelas habilitadas resulta inviable tanto promover vivienda pública como proyectar equipamientos como un nuevo centro de salud, unos juzgados "dignos acordes a la capitalidad comarcal" o un centro de día para la atención a personas mayores. La responsable del PSOE local ha subrayado que esta carencia se arrastra desde hace tiempo: "Parece que algunos han tardado dos décadas en descubrirlo", en referencia al gobierno local.

Desde la formación socialista han trazado un contraste entre la acción del Gobierno del Principado de Asturias y la del Ayuntamiento de Cangas, gobernado por el PP con mayoría absoluta. Según han expuesto, el ejecutivo autonómico está desplegando una política activa en materia de vivienda pública, con incrementos presupuestarios y ampliación del parque público en toda la comunidad. "El Principado está demostrando con hechos, fondos y compromiso que la vivienda es una prioridad absoluta para Asturias", ha asegurado González.

Las promesas incumplidas del PP

La crítica principal de los socialistas se dirige a la actuación municipal. "Ni el mejor plan autonómico ni el mayor presupuesto pueden levantar un edificio en el aire: si el Ayuntamiento no pone un solo metro cuadrado de suelo a disposición, las promesas se quedan en agua de borrajas", expone. "La pelota está, como siempre, en el tejado municipal", añade.

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El desarrollo de la vega de Contranquil se ha convertido en el símbolo de esta dinámica. Según el PSOE cangués, resulta "tan sorprendente como irónico" que el equipo de gobierno intente presentar la escasez de terrenos como una revelación reciente. "Llevan gobernando el Ayuntamiento con mayoría absoluta los mismos años que este problema lleva enquistado", señala González, que califica el proyecto de una "suerte de 'déjà vu' local": un plan que, según ha descrito, se desempolva "con milimétrica precisión cada vez que se acerca una cita electoral" y regresa al cajón "en cuanto se apagan los focos".