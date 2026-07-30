Los queseros de Cabrales cierran filas en favor de la planta de biogás de Arenas: "Es la única opción que tenemos"

Los productores de queso de Cabrales están "muy preocupados" por la incertidumbre que rodea al proyecto para construir una planta de biogás en Arenas. Aseguran que esa instalación resulta "indispensable" para garantizar el futuro del queso asturiano más internacional, y exponen que sin ella la mayoría de las queserías tendrán que cerrar.

Los queseros respaldan así los temores manifestados por el alcalde local, Jose Sánchez (PSOE), durante la presentación del 64.º Certamen del queso de Cabrales en torno al futuro del sector, que considera en riesgo por las problemas que supone la gestión de los residuos lácteos y ganaderos de la zona. Problemas que la planta de biogás solucionaría, según afirman tanto el regidor como los queseros.

La negativa de la CUOTA

El proyecto, impulsado por la empresa Agrolinera, fue informado negativamente a comienzos de mes por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), pero los queseros continúan reclamando la necesidad de la infraestructura para poder encontrar una solución fiable al vertido de residuos resultante de su actividad. La negativa de la CUOTA fue por "cuestiones técnicas subsanables" y no es definitiva: la empresa debe rehacer todo el trámite urbanístico, y el Ayuntamiento tiene que sacarlo de nuevo a información pública.

Quesos de Cabrales en la anterior edición del Certamen del queso de Arenas. / LNE

Según el presidente de la DOP (Denominación de Origen Protegido) Cabrales, Benigno Pérez, la solución actual es un parche, con una zona de recogida en Tielve, es "una solución a corto plazo, por lo que si la planta no se construye sería inviable". Además, advierte de las consecuencias de la negativa de esta medida: “El producto se encarecería, y el queso no se vendería por 37.000 euros como se hizo el año pasado” en la subasta del Certamen del queso. Asimismo, destaca que esta medida provocaría que muchas queserías pequeñas tuvieran que valorar el posible cese de sus actividades.

Las aplicaciones del suero

La instalación de la planta en Arenas no solo supondría una fuente de biogás y electricidad, sino que también permitiría dar una segunda vida a residuos como el suero de la leche. "La planta tendrá más utilidad que el biogás. El suero tiene muchas aplicaciones. En Europa nadie lo desea como residuo, pero (aprovecharlo) aquí es más complicado", explica el presidente de la DOP Cabrales. Actualmente, este tipo de residuos se llevan a la planta de Cogersa de Gijón, por lo que la construcción de la planta de Arenas, en el paraje conocido como Pescandi, "rebajaría mucho los costes" que supone la eliminación de los residuos.

Según Sandra Herrero, de Quesería Valfríu, ubicada en Tielve, la creación de la planta es la "única alternativa" que se les dio respecto al problema de la gestión de los residuos. "No digo que la planta solucionaría todos los problemas, pero es la única opción que tenemos". También apunta el mayor control sobre el destino de estos sobrantes que se hace en Cabrales, por su cercanía a los Picos de Europa (buena parte de las queserías están dentro del parque nacional), mientras que en otros lugares los profesionales se deshacen de los residuos con muchas menos restricciones.

Efectos en la actividad quesera

Herrero hace hincapié en el efecto que puede tener esta medida en la actividad quesera del concejo: "Nosotros tenemos un negocio familiar, mi hermana se va a jubilar y lo va a coger su hijo, pero cualquiera que venga de fuera y quiera empezar a trabajar se va a encontrar con muchas trabas".

Por suerte, otros negocios como la Quesería Vicente Tolosa, en Arenas de Cabrales, tienen fórmulas más económicas para lidiar con los residuos. El suero sobrante de los aproximadamente 300 litros que almacena en garrafas, se lo lleva un vecino para cebar a sus cerdos. No obstante, Esther Tolosa López explica que "para el que produzca 2.000 litros al día (esa solución) no es viable, necesita la planta. Hay gente que dice que cada uno debería de hacerse cargo de sus residuos y de los costes que conlleve, pero si usamos esa regla en todo, sería muy egoísta".

"Un gran problema"

"Yo veo bien que pongan la planta", opina Pedro Campo, quien tiene junto a su hijo la quesería Dionisio López, en Sotres. Al ser una explotación pequeña –de entre siete y diez mil litros anuales– pueden desechar sus residuos de suero junto a los purines, lo que no supone un gran coste. No obstante, entiende que la situación en las queserías de Arenas no es igual: “Allí hay varias cuadras grandes que generan muchísimos purines. ¿Dónde lo echan ellos? Es un gran problema porque si tienen que transportar ellos los residuos supone un gasto enorme”. Según Campo, la asunción particular de estos materiales de desecho debería conllevar un incremento del precio por la venta de los quesos para que fuera rentable, de otra manera sería "la ruina".

"Ahora somos los que hacemos queso los que estorbamos en Cabrales”, lamenta Campo, quien, como medida de protesta, se negó a bajar de Sotres a Arenas para las fiestas del pueblo del año pasado, por lo que agrega: "Nosotros estamos aquí todo el año, fuimos los que le dimos la fama a Cabrales y ahora nos quieren desplazar por el turismo". Muchos de los productores del queso cabraliego se sienten desplazados y ven con temor el futuro. "Antes el modelo de quesería era de cuadra pequeña. Después pasaron a naves grandes fuera del pueblo, para que los turistas ni las vean ni las huelan", explica otro quesero. Sin la planta de biogás, los pequeños productores "tienen los días contados". "Antes, la gente daba el suero a los xatos o a los gochos, pero con la ganadería intensiva esos residuos son inasumibles”, añade.