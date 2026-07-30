La reforma del vial de acceso al barrio de Les Paraes de Viegu, en Ponga, adjudicada en 130.000 euros

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 130.680 euros la reforma del vial de acceso al barrio de Les Paraes de Viegu, en Ponga, a la empresa Contratas Moro e Hijos S.L. El proyecto prevé construir muros de contención de hormigón armado cimentados sobre carriles hincados para asegurar los bordes de la calzada, además de mejorar el sistema de drenaje y renovar el pavimento y la barrera de seguridad.

Estos trabajos se enmarcan en el programa de obras cooperables que el Gobierno de Asturias lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras de titularidad municipal en los concejos de menos de 20.000 habitantes.