Ribadesella repone la compuerta del puerto deportivo tras años de espera

El Ayuntamiento de Ribadesella ha instalado una nueva compuerta en el puerto deportivo de la villa. La salida canalizada del Río San Pedro a la zona de la ría, a la altura del puerto deportivo, permanecía sin compuerta desde hace varios años, cuando un temporal la arrancó. Desde el inicio de este mandato comenzaron a hacerse gestiones para reponer la compuerta por cuestiones de seguridad.

El proyecto que impulsó y gestionó el Ayuntamiento de Ribadesella fue financiado con fondos de Pesca a través de ADRIOA (Asociación para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias). Finalmente la compuerta se ha instalado este jueves por la empresa adjudicataria. Se trata de una compuerta de guillotina, con cabrestante que permitirá subirla y bajarla manualmente, si hiciera falta para liberar los materiales que pudieran acumularse arrastrados por la corriente.

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"Es una actuación de seguridad importante y necesaria que después de muchas gestiones hoy, finalmente, es una realidad", ha señalado Paulo García, alcalde de Ribadesella.