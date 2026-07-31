Cangas de Onís busca una solución definitiva a los problemas de agua en la majada de Gumartini, en el parque nacional de los Picos de Europa
Los problemas de suministro, paliados hasta ahora mediante el transporte en cubas, ponen en peligro la producción del queso Gamonéu del Puerto
Garantizar el suministro de agua a las queserías de Gamonéu del Puerto ubicadas en la majada de Gumartini, en el parque nacional de los Picos de Europa, es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Cangas de Onís. El organismo local, que encabeza José Manuel González Castro (PP), mantiene desde el pasado 1 de junio un destacado dispositivo logístico y económico para llevar agua potable a ese paraje, cercano a los lagos de Covadonga.
Al comienzo de la temporada de elaboración del queso, en primavera, los dos queseros que desarrollan su actividad en esa majada se encontraron con un serio problema de abastecimiento, al comprobar que el manantial y el depósito que suministran agua a las instalaciones contaban con un caudal insuficiente para atender las necesidades de la explotación y de la producción diaria del queso.
Cubas de agua
El Ayuntamiento actuó de manera inmediata para evitar que la falta de agua pusiera en riesgo la continuidad de la actividad quesera, una de las señas de identidad del concejo y del conjunto de Asturias. Desde entonces, el Consistorio ha organizado de forma continuada el transporte de cubas de agua potable hasta la majada, garantizando así que los queseros puedan disponer de un suministro suficiente para desarrollar su trabajo con normalidad.
No obstante, los dirigentes municipales consideran que esta medida debe entenderse como una "solución de emergencia" y juzgan "imprescindible" hallar una "alternativa estable que garantice el abastecimiento de agua de forma permanente". Con ese objetivo, el Ayuntamiento viene trabajando de forma coordinada con la dirección del parque nacional, en busca de alternativas. Fruto de esa colaboración, responsables municipales y técnicos del Parque han protagonizado este jueves una visita de trabajo a la zona de Gumartini para analizar sobre el terreno las diferentes posibilidades que permitan incrementar el suministro de agua al depósito que abastece a las queserías.
Esfuerzo económico y logístico
"Nuestro compromiso era claro desde el primer momento: no podíamos permitir que la falta de agua pusiera en peligro la elaboración del Gamonéu del Puerto. Por eso el Ayuntamiento actuó con rapidez y asumió un importante esfuerzo económico y logístico para garantizar el suministro durante toda la campaña", ha indicado el Alcalde. "La solución no puede ser subir cubas de agua cada vez que sea necesario. Tenemos que trabajar entre todas las administraciones para encontrar una solución definitiva que garantice el abastecimiento de estas queserías en el futuro", ha añadido.
El regidor cangués ha subrayado que el queso de Gamonéu del Puerto representa «una de las principales joyas gastronómicas, culturales y económicas del municipio» y es fruto "de una tradición centenaria que forma parte del patrimonio de los Picos de Europa". Por ello, González Castro considera "fundamental" la implicación y la colaboración de todas las administraciones para asegurar "las mejores condiciones de trabajo a quienes mantienen viva esta actividad".
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