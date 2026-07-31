Ribadesella concluye las obras en La Cuesta, que incluyen mejoras en la seguridad para vehículos y peatones

El Ayuntamiento de Ribadesella ha concluido los trabajos de mejora del firme de la Cuesta. El pavimento se encontraba deteriorado y con esta actuación se ha mejorado la seguridad tanto para los vehículos como para los peatones. La Cuesta comunica la calle Villar y Valle con la rotonda del Cementerio y tiene una pendiente que supera el veintitrés por ciento de desnivel. Además de las mejoras de estado general de la vía, también se introdujeron cambios estéticos y se aplicó una pintura antideslizante.

El vial de la Cuesta cuenta ahora con una firme imitando el adoquinado, impreso sobre el asfalto, y se ha delimitado y repintado longitudinalmente la franja destinada a la circulación de los peatones, que se distingue del resto del vial al estar pintada en color azul. Además, cuenta a lo largo del recorrido con dibujos esquemáticos de peatones, también impresos en el alquitrán y pintados de blanco, que señalan el área destinada a las personas que pasan caminando. Una línea blanca reflectante distingue el discurrir de la vía y el espacio para los viandantes.

Empresa externa

Las obras fueron ejecutadas a través de la contratación de una empresa externa que también concluyó ya la mejora del pavimento en el cruce de la AS-379 con la calle Palacio Valdés; el acceso a la estación de autobuses; la salida de la travesía de la Iglesia hacia Villar y Valle, y el arreglo de viales en Camangu, Meluerda, Alea y Xuncu. La actuación global ascendió a 80.000 euros.

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El ayuntamiento de Ribadesella tiene previsto continuar con la mejora del firme de los viales tras el verano. Una de las obras que se acometerá entonces será la adecuación de la calle Fonte del Cai, que da acceso a la zona del aparcamiento de La Atalaya y al polideportivo del colegio público, que también presenta un gran deterioro, que se une al elevado porcentaje de desnivel.