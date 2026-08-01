Un año sin Trevín: Llanes recuerda al presidente que solo ambicionaba ser alcalde de su pueblo de adopción

El recuerdo de Antonio Trevín sigue vivo en Llanes. Varias decenas de familiares y amigos se dieron cita en la iglesia de Santa María Magdalena de Parres para recordar al que fue presidente del Principado y alcalde de Llanes, en el primer aniversario de su muerte. Entre los asistentes, el presidente del Principado, Adrián Barbón; el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y varios dirigentes socialistas locales y regionales, concejales y exconcejales.

La misa fue oficiada por el párroco local, Florentino Hoyos, y cantada por el coro "Manín de Llastres", que acudió de forma desinteresada y recibió múltiples alabanzas y una sonora ovación al concluir la celebración. Tras la misa, los asistentes cantaron el "Himno de Covadonga" frente a la imagen de la Santina que se levanta en la explanada del templo.

"Nos quedó su legado"

"El pasado 23 de julio se cumplía el primer aniversario de que se apagara la vida del presidente Antonio Trevín, pero nos quedó su legado", afirmó Barbón minutos antes de comenzar la misa. El presidente del Principado explicó que quiso estar presente en la celebración organizada por la viuda, Luisa Fernanda Lledías, para acompañar a la familia y a los amigos. "Es uno de los predecesores (en el cargo de presidente de Asturias) que mayor y mejor trayectoria tiene", subrayó Barbón. "Trevín fue fundamental en la política asturiana; lo ha sido prácticamente todo", enfatizó.

Antonio Trevín y su segunda esposa, Luisa Lledias. / LNE

Barbón resaltó también el componente humano de Trevín y su personalidad. "Es muy querido por la gente. Cada vez que vengo a Llanes, no es raro que haya quien recuerde la figura de Antonio Trevín", indicó Barbón, quien destacó asimismo el "componente claramente asturianista" de Trevín, "siguiendo la estela del presidente Pedro de Silva", para añadir que ahora le toca a él "continuar con la defensa de la identidad asturiana".

"Es un día muy emotivo"

Para Luisa Fernanda Lledías, viuda de Trevín, la jornada fue una mezcla de orgullo y dolor. "Hoy estoy muy orgullosa, encantada de estar aquí en mi pueblo, en el pueblo donde Antonio quiso pasar sus últimos años. Siempre decía que quería que su última morada fuera aquí", confesó. La presencia de amigos llegados de fuera y la actuación desinteresada del coro la llenaron de emoción. "No puedo decir nada más que mil gracias a todos, de todo corazón. Es un día muy emotivo para mí", añadió.

Preguntada por cómo era Trevín fuera de la política, su respuesta fue rotunda: "Maravilloso, maravilloso. Me enamoró su parte intelectual. Era como un libro abierto, cualquier cosa que le preguntabas te contestaba, no hacía falta Google ni la IA". Pero también habló del hombre cotidiano, del que no tenía ni idea de cocinar, pero colaboraba todo lo que podía en las tareas del hogar, del que entendía que el matrimonio es cosa de dos. Y sobre todo, del que le demostraba continuamente que la quería: "Siempre me llevaba de la mano cogida, siempre… Y siempre me decía que me quería, a todas horas del día. Es algo que no se dice muy fácil, pero cuando lo decía era porque le salía del alma".

"Tengo el corazón totalmente roto"

Trevín no tuvo hijos biológicos, pero, según su viuda, cautivó a su hija, su yerno y sus nietos. "Para mí eso era fundamental. Cuando traes un bagaje, necesitas encontrar a alguien que te acepte con él. Y Antonio era un caballero, educado, cariñoso a su manera…", recordó. "Deja una huella tremenda, deja un listón enorme. Yo tengo el corazón totalmente roto, voy recuperándome poco a poco".

María José Soberón, exconcejala y compañera de partido de Trevín, lo definió con la contundencia de quien lo conoció en la trinchera política. "Era una grandísima persona. Y un político incansable, un hombre político, de los de antes. Buen compañero, buen jefe, buena persona, amante de su concejo, un concejo que no era el suyo pero al que quería como si lo fuera", afirmó. Fue un luchador toda la vida, hasta el final de sus días, que le tocó luchar con la peor batalla, la que no consiguió ganar", contra el cáncer. Un año después de su muerte, el pueblo que lo adoptó sigue recordándolo.

Integrante del "clan de los maestros"

Trevín fue una de las figuras más relevantes de la política asturiana del último medio siglo. Nacido en Avilés en 1956, maestro de escuela y diplomado en Historia, llegó a Llanes hacia 1980 para ejercer como docente en Hontoria y Purón. Allí encontró su lugar en el mundo. Repitió en numerosas ocasiones que su única ambición política fue ser alcalde de Llanes, y que todo lo demás –director provincial de Educación, diputado regional, parlamentario en el Congreso, delegado del Gobierno y presidente del Principado entre 1993 y 1995– fue "sobrevenido".

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Afiliado al PSOE desde 1982, formó parte del denominado "clan de los maestros", un grupo de docentes con inquietudes sociales y políticas que acabaron ingresando en el partido. En 1983 entró como número seis en la candidatura socialista a la alcaldía de Llanes. Poco después fue elegido portavoz. En 1987, ya como candidato a la Alcaldía, ganó con una amplia mayoría absoluta las elecciones.